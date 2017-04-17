Александр Макаров: "В России футболисты раскрываются в 25 лет"

Полузащитник "Тосно" и молодежной сборной России Александр Макаров выразил мнение, что игроки команды, выигравшей юношеский чемпионат Европы-2013, смогут раскрыться в ближайшем будущем. Из тогдашнего состава в национальной команде на данный момент заиграл только Александр Головин.

– Вы победитель юношеского чемпионата Европы-2013. Почему из того состава, по сути, только у Александра Головина есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира?

– В России, на мой взгляд, футболисты по полной раскрываются в 25 лет. Так что еще все впереди. Через три-четыре года игроки из той сборной заявят о себе на довольно серьезном уровне.

– Вы с Головиным общаетесь?

– Да, мы с ним хорошие друзья. Саша говорит, что мне надо возвращаться в ЦСКА. Ждет меня. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Макарова