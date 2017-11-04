Александр Голубчиков: "В "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей"

Исполнительный директор "Луч-Энергии" Александр Голубчиков рассказал подробности задержки начала матча 21-го тура первенства ФНЛ с "Химками".
– Матч с "Химками" был задержан на пятнадцать минут. Расскажете подробности?
– Команда провела собрание и решила задержать игру.
– Когда было проведено собрание?
– Об этом лучше у футболистов спросить. Может быть, оно было вчера, может, сегодня. Я не в курсе.
– Для вас решение игроков стало неожиданным?
– Поверьте мне, в "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей.
– Какова задолженность на данный момент?
– Прядка двух месяцев.
– И как решается этот вопрос?
– Идет рабочий процесс.
– Задолженность есть и по зарплате, и по премиальным?
– У нас есть специфика премиальных. Мы их не платим после каждой игры. Они выплачиваются после кругов и так далее.
– Когда будут какие-то сдвиги по погашению задолженности?
– Все находится в рабочем процессе. С финансированием существуют сложности. Они как были, так и есть.
– Готовы к тому, что лига применит к вашему клубу санкции за задержку матча?
– Будет КДК, который вынесет решение. У нас не первый раз происходит задержка игры. Какое будет решение, такое и будет. Мы готовы абсолютно ко всему.