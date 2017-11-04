Александр Голубчиков: "В "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей"

Исполнительный директор "Луч-Энергии" Александр Голубчиков рассказал подробности задержки начала матча 21-го тура первенства ФНЛ с "Химками".

– Матч с "Химками" был задержан на пятнадцать минут. Расскажете подробности?

– Команда провела собрание и решила задержать игру.

– Когда было проведено собрание?

– Об этом лучше у футболистов спросить. Может быть, оно было вчера, может, сегодня. Я не в курсе.

– Для вас решение игроков стало неожиданным?

– Поверьте мне, в "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей.

– Какова задолженность на данный момент?

– Прядка двух месяцев.

– И как решается этот вопрос?

– Идет рабочий процесс.

– Задолженность есть и по зарплате, и по премиальным?

– У нас есть специфика премиальных. Мы их не платим после каждой игры. Они выплачиваются после кругов и так далее.

– Когда будут какие-то сдвиги по погашению задолженности?

– Все находится в рабочем процессе. С финансированием существуют сложности. Они как были, так и есть.

– Готовы к тому, что лига применит к вашему клубу санкции за задержку матча?

– Будет КДК, который вынесет решение. У нас не первый раз происходит задержка игры. Какое будет решение, такое и будет. Мы готовы абсолютно ко всему.