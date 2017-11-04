Протест дня. Игроки "Луча" задержали начало матча с "Химками"

Матч 21-го тура первенства России в ФНЛ между "Лучом-Энергией" и "Химками" начался с 15-минутной задержкой. Игроки владивостокского клуба устроили акцию протеста против задержек зарплаты. Отметим, что год назад "Луч" уже протестовал подобным образом в игре с "Шинником". Из-за задержки матча клубу грозит денежный штраф.
"Луч-Энергия" после 20 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Финансовые проблемы клуб испытывает еще с прошлого сезона. Из-за долгов по зарплате, в частности, едва не был сорван мартовский поединок "Луча" с "Енисеем".
reeziliya
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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