Протест дня. Игроки "Луча" задержали начало матча с "Химками"

Матч 21-го тура первенства России в ФНЛ между "Лучом-Энергией" и "Химками" начался с 15-минутной задержкой. Игроки владивостокского клуба устроили акцию протеста против задержек зарплаты. Отметим, что год назад "Луч" уже протестовал подобным образом в игре с "Шинником". Из-за задержки матча клубу грозит денежный штраф.

"Луч-Энергия" после 20 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Финансовые проблемы клуб испытывает еще с прошлого сезона. Из-за долгов по зарплате, в частности, едва не был сорван мартовский поединок "Луча" с "Енисеем".