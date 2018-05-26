Агент: "Петреску выиграл чемпионат с ЧФР, бюджет которого меньше, чем у тульского "Арсенала"

Николай Пырнеу, агент тренера Дана Петреску, сказал, что по-прежнему у него нет никаких новостей, когда "Кубань" расплатится с его клиентом. Румынский специалист потребовал у РФС снять очки с краснодарского клуба за задолженность перед ним.

- Тишина. Никаких новостей, - констатировал Пырнеу. - РФС не дает никакого ответа, Палата по разрешения споров по-прежнему не вынесла вердикт по нашему запросу в отношении "Кубани". Считаю, что "Кубани" не должны дать лицензию 30 мая. Первый раз, насколько я знаю, им отказали. Хотя в жизни все бывают, сюрпризы случаются.

Дан Петреску еще раз доказал, что он тренер высокой квалификации, выиграв чемпионат Румынии с ЧФР в первый же год. Бюджет у этой команды меньше процентов на 40, чем у "Амкара", тульского "Арсенала". Я не бравирую. Средняя зарплата в ЧФР - 5 тысяч евро в месяц. Из России на нас никто не выходил. У Петреску есть конкретное предложение из Китая.(Виталий АЙРАПЕТОВ)