Агент Петреску: "Кубань" заплатит тренеру 50 миллионов рублей? Даже близко такой цифры нет"

Николай Пырнэу, агент Дана Петреску, покинувшего должность главного тренера "Кубани", отметил, что клуб и румынский специалист договорились о финансовой стороне дела. По словам Пырнэу, сумма в 50 миллионов рублей не соответствует действительности.
– На сегодняшний день подписано соглашение о расторжении контракта, есть сроки выплаты по неустойке, – сказал Пырнеу.
– Сумма в 50 миллионов рублей соответствует действительности?
– Нет, даже близко такой цифры нет. Не хочется комментировать финансовую сторону, потому что это контракт Петреску. Если он захочет, то ответит.
– Сам тренер сказал, что хотел бы в будущем вернуться в Краснодар. Это возможно?
– Конечно. Жизнь такая штука, что возможно все.
– Какие планы у Петреску сейчас?
– У него уже есть предложение из Китая. Он пока думает.
– Останется ли он на матч Россия – Коста-Рика?
– Насколько знаю, Дан улетает из Краснодара в субботу. Но вполне возможно, что он задержится в России. (Сергей АСТАХОВ)
Ботаникум
Неужто "кубаноиды" обули "цыгана"??? Типа, "потренировались" на своих, теперь и за иностранцев принялись....
20:26
баламошка
49 999 991 рубль.
19:24