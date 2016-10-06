Агент Петреску: "Кубань" заплатит тренеру 50 миллионов рублей? Даже близко такой цифры нет"

Николай Пырнэу, агент Дана Петреску, покинувшего должность главного тренера "Кубани", отметил, что клуб и румынский специалист договорились о финансовой стороне дела. По словам Пырнэу, сумма в 50 миллионов рублей не соответствует действительности.

– На сегодняшний день подписано соглашение о расторжении контракта, есть сроки выплаты по неустойке, – сказал Пырнеу.

– Сумма в 50 миллионов рублей соответствует действительности?

– Нет, даже близко такой цифры нет. Не хочется комментировать финансовую сторону, потому что это контракт Петреску. Если он захочет, то ответит.

– Сам тренер сказал, что хотел бы в будущем вернуться в Краснодар. Это возможно?

– Конечно. Жизнь такая штука, что возможно все.

– Какие планы у Петреску сейчас?

– У него уже есть предложение из Китая. Он пока думает.

– Останется ли он на матч Россия – Коста-Рика?

– Насколько знаю, Дан улетает из Краснодара в субботу. Но вполне возможно, что он задержится в России. (Сергей АСТАХОВ)