22:17 | Футбол — Олимп - Кубок России

Юрий Семин: "Кто останется в живых, тот и будет играть с "Шальке"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от первого четвертьфинала Олимп-Кубка России с "Рубином" (1:0).

- Настоящая кубковая игра, - заявил Семин. - Много борьбы, мало Красоты. Второй тайм был интереснее - были моменты и там, и там. Качество поля не позволяло создавать моменты. Теперь осталось две игры в напряженном графике.

- Ротация связана с игрой в Лиге чемпионов?

- Мы поменяли много игроков. Через два дня играем с "Оренбургом", еще через два - с Лига чемпионов. Надо поберечь силы. Мы боремся за результат в Кубке. Живем от игры к игре. Кто останется в живых, будет играть с "Шальке". (Евгений Белоусов, Константин Колмаков)

Ответная игра запланирована на 23 февраля.

Локомотив - Рубин

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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