Янн М'Вила: "С "Уралом" будет война"

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила подчеркнул, что предстоящий полуфинальный матч Кубка России с "Уралом" станет важнейшим в сезоне. По словам хавбека, данная встреча будет похожа на войну.

- Ближайший матч можно назвать важнейшим в сезоне. Учитывая нашу ситуацию в чемпионате, если удастся взять Кубок, то это спасет нас в этом сезоне.

Совсем недавно мы играли с "Уралом" - это был очень сложный матч, было тяжелое поле, их здорово поддерживали болельщики. Поэтому можно сказать, что это будет не футбольный матч, а война! (Артур ЕНИКЕЕВ)