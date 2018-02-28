17:19 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Вячеслав Матюшенко: "Тосно" за то, чтобы сыграть с "Лучом" сегодня"

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о проведении встречи 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией", которая состоится в Санкт-Петербурге сегодня в 19:30. Матюшенко заявил, что он выступает за проведение матча сегодня, но точное решение будет принято около 18:30 мск.

- Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Есть ли вероятность, что сегодняшняя игра против "Луча" тоже будет отменена?

- Я не принимаю таких решений, для этого есть комиссар матча, делегат. Мы за то, чтобы играть. Точная информация будет известна за час до матча. (Егор БЫЧКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

Луч не будет играть в -15, кто потом будет игроков лечить? дешевле еще раз прилететь

18:14 28 февраля

Спринт

Из Владика прилететь, за пол мира в Питер, и не сыграть - этого "Луч" себе позволить не может, финансы и так поют отнюдь не романсы.

18:11 28 февраля

Serenky25

А почему бы не перенести матч во Владивосток? там сейчас -2, завтра 0, а в субботу +3.

17:49 28 февраля

Andru_15

И этот упырь туда же в бочку... Купи себе команду в КХЛ и играй в мороз! Тут тебе футбол , а не хоккей!

17:43 28 февраля

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