Вячеслав Матюшенко: "Тосно" за то, чтобы сыграть с "Лучом" сегодня"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о проведении встречи 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией", которая состоится в Санкт-Петербурге сегодня в 19:30. Матюшенко заявил, что он выступает за проведение матча сегодня, но точное решение будет принято около 18:30 мск.

- Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Есть ли вероятность, что сегодняшняя игра против "Луча" тоже будет отменена?

- Я не принимаю таких решений, для этого есть комиссар матча, делегат. Мы за то, чтобы играть. Точная информация будет известна за час до матча. (Егор БЫЧКОВ)