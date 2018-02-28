Вячеслав Матюшенко: "Тосно" за то, чтобы сыграть с "Лучом" сегодня"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о проведении встречи 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией", которая состоится в Санкт-Петербурге сегодня в 19:30. Матюшенко заявил, что он выступает за проведение матча сегодня, но точное решение будет принято около 18:30 мск.
- Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Есть ли вероятность, что сегодняшняя игра против "Луча" тоже будет отменена?
- Я не принимаю таких решений, для этого есть комиссар матча, делегат. Мы за то, чтобы играть. Точная информация будет известна за час до матча. (Егор БЫЧКОВ)
alex-ls
Луч не будет играть в -15, кто потом будет игроков лечить? дешевле еще раз прилететь
18:14 28 февраля
Спринт
Из Владика прилететь, за пол мира в Питер, и не сыграть - этого "Луч" себе позволить не может, финансы и так поют отнюдь не романсы.
18:11 28 февраля
Serenky25
А почему бы не перенести матч во Владивосток? там сейчас -2, завтра 0, а в субботу +3.
17:49 28 февраля
Andru_15
И этот упырь туда же в бочку... Купи себе команду в КХЛ и играй в мороз! Тут тебе футбол , а не хоккей!
17:43 28 февраля