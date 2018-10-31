Василий Столыпин: "Оренбург" победил "Тюмень" на классе, это было заметно"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин - о матче с "Тюменью" (1:0) в 1/8 финала Кубка России.

- "Оренбург" победил на классе, это было заметно. Нам надо было забивать больше голов, чтобы чувствовать себя уверенно, так как в концовке встречи было тревожно. В целом же никаких проблем у нашей команды не возникло, мы заслуженно вышли в следующий раунд. Сегодня тренерский штаб посмотрел тех футболистов, у кого было мало игровой практики, дал возможность отдохнуть лидерам перед игрой чемпионата с "Рубином", - цитируют Столыпина "РИА Новости". - Второй раз в истории "Оренбург" сыграет в 1/4 финала Кубка России. Без разницы, кто будет соперником – "Арсенал" или "Ахмат". На этой стадии предстоит провести две встречи – домашнюю и гостевую, поэтому шансы уравниваются. Такое решение – играть по два матча – исключает ситуацию, когда победитель турнира не может выступить в Лиге Европы, как это произошло с "Тосно".