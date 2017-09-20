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16:53 | Футбол — Кубок России

"Томь" выбила "Краснодар" из Кубка России

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Матч 1/16 финала Кубка России "Томь""Краснодар" завершился победой команды из ФНЛ – 2:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Павел Деобальд и нападающий Александр Соболев. Единственный мяч у гостей забил хавбек Павел Мамаев.

В 1/8 финала турнира томичи встретятся с победителем пары "Тюмень""Тосно".

Кубок России

1/16 финала

"Томь" (Томск) - "Краснодар" - 2:1 (2:1)

Голы: Деобальд, 24 (1:0). Мамаев, 31 - с пенальти (1:1). Соболев, 45 (2:1).

"Томь": Шафинский, Микуцкис, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд (Кудряшов, 81), Померко, Гвинейский (Большунов, 73), Сасин, Соболев.

"Краснодар": Адамов, Янбаев (Подберезкин, 46), Мартынович, Рамирес, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Жоаузинью, Лаборде (Иван, 58), Ристич (Окриашвили, 46), Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Гирдвайнис, 30. Соболев, 31. Каборе, 62. Гвинейский, 71. Кудряшов, 86. Окриашвили, 87.

Судьи: ФЕДОТОВ. Кобзев, Чельцов (все - Москва).

20 сентября. Томск. Стадион "Труд".

Кубок России-2017/18. Кто с кем играет

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (23)
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кузя23

Краснодар решил таки стать чемпионом.Похвально.

17:46

Помпей

Какое же тогда дно анжи ведь они от краснодара пятюню хапнули дома,а тут томь сама дёрнула краснодар,уровень анжуйцев это аутсайдер фнл получается!

17:39

Бу-га-га!

Днори. Одно слово - просрочка.

17:39

Kupservas

Туда им и дорога... Лошки...

17:34

реал курит,свиньи рулят

свинотренер хорошего не посоветует. шалимов лох.

17:33

xueks

tryam ну дело не в путевке а в ушастом, газпрому никто отдавать очки не собирается, если надо галицкий путину пожалуется владельцу магнитов, он ведь тоже не торгаш с рынка, сколотил же состояние.

17:25

Murlok

Сибирякам - зачет ! Утерли нос приезжим миллионерам ! Сразу же возникает вопрос , почему с такой отдачей не играют в чемпе ?

17:25

xueks

СCTV81 а может наоборот, или мафия бессмертна?

17:24

tryam

Им хватит и второго места чтобы выйти в группу ЛЧ,

17:23

Samarec

Как бы его после этого плана Галицки метлой не погнал) А так понятно, что все в ЛЧ метят, места-то теперь три.

17:19

dintos

Ясно,что кубок им не нужен,будут бороться с Зенитом за чемпионство.И неизвестно ещё,кто будет первым.Не удивлюсь,если Краснодар.

17:18

mrazotka

Краснодару надо было Божовича подписывать в межсезонье. Шалимов это тупик для краснодара- факт! Шалимов тренер уровня ФНЛ.

17:15

СCTV81

В воскресенье Краснодару и в Чемпионате попу надерут, будут опять в конце чемпа четвертыми. Шалимов, убирайся.

17:14

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Странно ,что Галицкий одобрил слив турниров. Ведь это минимум 4 игры на новом стадио потерял. Но ему так в прошлом сезоне Спаму не повезет, да и помогать просрочке так усердно не будут, скорее наоборот. Честно говоря не ожидал от них такого. Ц.З проиграл конечно не специально, а вот сегодня по плану.(с) мое же с текстовой)

17:09

Goshas34

Шалимова в отставку !!!

16:59

Помпей

По прошлогоднему пути сектантов пошли,все турниры слили и кубок и ЛЕ,что бы футболёры не устали больше чем нужно,путь клоунов!

16:59

tryam

Шалимов гений. по пути Спартака идет. вылетели везде чтобы чемпионство взять

16:59

Несвин

Подписант Шалимов, решил по примеру Аленичева пойти. Слился из ЛЕ, теперь из Кубка. Явно на второе место метит.

16:58

zenitoman

ФК Магнит ака Тёлочки как всегда были биты в мужском силовом футболе, короче плюшевая команда...

16:57

rusfed 2.0

Физруку без Феди грош цена

16:57

ALESS85

Позорники

16:56

HAZELSAMARA

Ну что - "Краснодар" вице-чемпион?

16:55

shpasic

ахахаха))

16:55