"Томь" выбила "Краснодар" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Томь" – "Краснодар" завершился победой команды из ФНЛ – 2:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Павел Деобальд и нападающий Александр Соболев. Единственный мяч у гостей забил хавбек Павел Мамаев.
В 1/8 финала турнира томичи встретятся с победителем пары "Тюмень" – "Тосно".
Кубок России
1/16 финала
"Томь" (Томск) - "Краснодар" - 2:1 (2:1)
Голы: Деобальд, 24 (1:0). Мамаев, 31 - с пенальти (1:1). Соболев, 45 (2:1).
"Томь": Шафинский, Микуцкис, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд (Кудряшов, 81), Померко, Гвинейский (Большунов, 73), Сасин, Соболев.
"Краснодар": Адамов, Янбаев (Подберезкин, 46), Мартынович, Рамирес, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Жоаузинью, Лаборде (Иван, 58), Ристич (Окриашвили, 46), Вандерсон Масиэл.
Предупреждения: Гирдвайнис, 30. Соболев, 31. Каборе, 62. Гвинейский, 71. Кудряшов, 86. Окриашвили, 87.
Судьи: ФЕДОТОВ. Кобзев, Чельцов (все - Москва).
20 сентября. Томск. Стадион "Труд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
кузя23
Краснодар решил таки стать чемпионом.Похвально.
17:46
Помпей
Какое же тогда дно анжи ведь они от краснодара пятюню хапнули дома,а тут томь сама дёрнула краснодар,уровень анжуйцев это аутсайдер фнл получается!
17:39
Бу-га-га!
Днори. Одно слово - просрочка.
17:39
Kupservas
Туда им и дорога... Лошки...
17:34
реал курит,свиньи рулят
свинотренер хорошего не посоветует. шалимов лох.
17:33
xueks
tryam ну дело не в путевке а в ушастом, газпрому никто отдавать очки не собирается, если надо галицкий путину пожалуется владельцу магнитов, он ведь тоже не торгаш с рынка, сколотил же состояние.
17:25
Murlok
Сибирякам - зачет ! Утерли нос приезжим миллионерам ! Сразу же возникает вопрос , почему с такой отдачей не играют в чемпе ?
17:25
xueks
СCTV81 а может наоборот, или мафия бессмертна?
17:24
tryam
Им хватит и второго места чтобы выйти в группу ЛЧ,
17:23
Samarec
Как бы его после этого плана Галицки метлой не погнал) А так понятно, что все в ЛЧ метят, места-то теперь три.
17:19
dintos
Ясно,что кубок им не нужен,будут бороться с Зенитом за чемпионство.И неизвестно ещё,кто будет первым.Не удивлюсь,если Краснодар.
17:18
mrazotka
Краснодару надо было Божовича подписывать в межсезонье. Шалимов это тупик для краснодара- факт! Шалимов тренер уровня ФНЛ.
17:15
СCTV81
В воскресенье Краснодару и в Чемпионате попу надерут, будут опять в конце чемпа четвертыми. Шалимов, убирайся.
17:14
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Странно ,что Галицкий одобрил слив турниров. Ведь это минимум 4 игры на новом стадио потерял. Но ему так в прошлом сезоне Спаму не повезет, да и помогать просрочке так усердно не будут, скорее наоборот. Честно говоря не ожидал от них такого. Ц.З проиграл конечно не специально, а вот сегодня по плану.(с) мое же с текстовой)
17:09
Goshas34
Шалимова в отставку !!!
16:59
Помпей
По прошлогоднему пути сектантов пошли,все турниры слили и кубок и ЛЕ,что бы футболёры не устали больше чем нужно,путь клоунов!
16:59
tryam
Шалимов гений. по пути Спартака идет. вылетели везде чтобы чемпионство взять
16:59
Несвин
Подписант Шалимов, решил по примеру Аленичева пойти. Слился из ЛЕ, теперь из Кубка. Явно на второе место метит.
16:58
zenitoman
ФК Магнит ака Тёлочки как всегда были биты в мужском силовом футболе, короче плюшевая команда...
16:57
rusfed 2.0
Физруку без Феди грош цена
16:57
ALESS85
Позорники
16:56
HAZELSAMARA
Ну что - "Краснодар" вице-чемпион?
16:55
shpasic
ахахаха))
16:55