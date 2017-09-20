"Томь" выбила "Краснодар" из Кубка России

Матч 1/16 финала Кубка России "Томь" – "Краснодар" завершился победой команды из ФНЛ – 2:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Павел Деобальд и нападающий Александр Соболев. Единственный мяч у гостей забил хавбек Павел Мамаев.

В 1/8 финала турнира томичи встретятся с победителем пары "Тюмень" – "Тосно".

Кубок России

1/16 финала

"Томь" (Томск) - "Краснодар" - 2:1 (2:1)

Голы: Деобальд, 24 (1:0). Мамаев, 31 - с пенальти (1:1). Соболев, 45 (2:1).

"Томь": Шафинский, Микуцкис, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд (Кудряшов, 81), Померко, Гвинейский (Большунов, 73), Сасин, Соболев.

"Краснодар": Адамов, Янбаев (Подберезкин, 46), Мартынович, Рамирес, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Жоаузинью, Лаборде (Иван, 58), Ристич (Окриашвили, 46), Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Гирдвайнис, 30. Соболев, 31. Каборе, 62. Гвинейский, 71. Кудряшов, 86. Окриашвили, 87.

Судьи: ФЕДОТОВ. Кобзев, Чельцов (все - Москва).

20 сентября. Томск. Стадион "Труд".

Кубок России-2017/18. Кто с кем играет