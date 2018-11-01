"Спартак" - "Анжи": Глушаков в стартовом составе и с капитанской повязкой

Полузащитник Денис Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи". Он будет капитаном команды в этой игре.
Напомним, хавбек был выведен из состава бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой за лайк поста в Инстаграме с его критикой. В этой игре исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо.
"Спартак": Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Еременко, Тимофеев, Глушаков, Самедов, Ханни, Ломовицкий.
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Комбаров, Ананидзе, Игнатов, Попов, Ташаев, Нимели.
🔥 Наш состав на матч с @fc_anji– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 ноября 2018 г.
📺 @matchpremier
📻 Аудиотрансляция матча 👉🏻 мобильное приложение #Спартак
🎧 Алексей @azzazello71 Золин
⠀#ВпередСпартак 🔴⚪️👊🏻 pic.twitter.com/zJMnTzWpoq