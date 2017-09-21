Соловьев - в стартовом составе питерского "Динамо" на матч с "Зенитом"

Тренерский штаб петербургского "Динамо" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Зенита". В основе у хозяев сыграет бывший полузащитник сине-бело-голубых Иван Соловьев.
Состав петербургского "Динамо" на матч с "Зенитом":
Книга - Юрганов, Бабенков, Бычков - Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов, Соловьёв - Коротаев, Барсов.
Запасные: Житников, Коваленко, Пасько, Почипов, Батютин, Сарамутин, Козлов, Маркосов, Киреенко, Авраменко.
Встреча состоится сегодня, начало – 20.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит"
#ДинамоСПб начнёт игру в следующем составе:– ФК "Динамо-СПб" (@dynamo_spb) 21 сентября 2017 г.
Книга - Юрганов, Бабенков, Бычков - Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов, Соловьёв - Коротаев, Барсов