Соловьев - в стартовом составе питерского "Динамо" на матч с "Зенитом"

Тренерский штаб петербургского "Динамо" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Зенита". В основе у хозяев сыграет бывший полузащитник сине-бело-голубых Иван Соловьев.

Состав петербургского "Динамо" на матч с "Зенитом":

Книга - Юрганов, Бабенков, Бычков - Песегов, Цвейба, Кулишев, Рогов, Соловьёв - Коротаев, Барсов.

Запасные: Житников, Коваленко, Пасько, Почипов, Батютин, Сарамутин, Козлов, Маркосов, Киреенко, Авраменко.

Встреча состоится сегодня, начало – 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит"