Шандор Варга: "Если бы Головин перешел в АПЛ, бундеслигу или серию А, то однозначно бы сделал шаг вперед"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" высказал мнение, что полузащитнику сборной России Александу Головину следовало рисковать и переходить в "Челси", а не "Монако".

- "Монако", за который выступает Александр Головин, мягко говоря, не впечатляет.

- Во-первых, приятно говорить о том, что разницы между чемпионатами Франции и России сейчас нет. Если бы Головин перешел в АПЛ, бундеслигу или серию А, то однозначно бы сделал шаг вперед. Во Франции же есть всего пара команд, которые выделяются на европейском уровне.

- Помимо "Монако" у Головина было предложение от "Челси".

- Так нужно было цепляться за такой шанс, если "Челси" действительно звал Головина.

- Думаете?

- Да. Но это уже скорее вопрос к его агенту, почему он оказался в "Монако". Многие известные футбольные люди, которых я лично знаю (в частности, Арсен Венгер), лестно отзывались о Головине. За ним следили серьезные клубы. У него, получается, была возможность перейти в топовую английскую команду. Но отказаться от такого варианта было немного неумно.

- Надо было рисковать и идти в "Челси"?

- Конечно! У этого парня есть реальный талант. А такие игроки, когда попадают в сложные условия, сталкиваются с серьезной конкуренцией, сами начинают резко прибавлять. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Шандора Варги - здесь