Сергей Рыжиков: "Кубок России – самый короткий путь в Европу для "Рубина"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что результат матча 1/4 финала Кубка России "Урал" - "Краснодар" (4:3 пен.) не вызвал у него удивления. По его словам, екатеринбуржцы показали, что у них есть характер.

- Перед началом четвертьфинальных игр Кубка России многие были уверены, что "Рубин" в полуфинале сыграет с "Краснодаром". Для вас победа "Урала" - это неожиданность? - вопрос Рыжикову.

- Лично я точно знал, что "Урал" сделает все, чтобы "Краснодару" не было легко. Это очень хорошая команда, и это начало чемпионата, когда все равны. Да, у "Краснодара" на две игры было больше из-за еврокубков, но "Урал" показал, что у него есть характер, есть команда, которая может отыграться с 0:3 в гостях в Краснодаре… Молодцы. Им можно только поаплодировать.

- Для "Рубина" Кубок России - это самый короткий путь в еврокубки на следующий сезон. Это добавляло нервозности перед игрой с "Сибирью"?

- Особой нервозности не было, хотя все понимали, что это действительно самый короткий путь в Европу. Тренер плавно нас подводил к этому матчу, обозначил приоритет, и мы знали, что задачи в Кубке России стоят самые высокие. Какое предстартовое волнение было, хотелось победить в первом матче 2017 года без сильной нервотрепки, то есть без дополнительного времени и без пенальти. И Жонатас молодец, все решил.