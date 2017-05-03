Роман Павлюченко: "Не имел права так говорить про Ари, но его надо наказать"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко отметил, что форвард "Локомотива" Ари должен получить многоматчевую дисквалификацию за драку в конце финального матча Кубка России. Однако Павлюченко подчеркнул: оскорблять бразильца в беседе с журналистами ему не стоило.
В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.
- Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же, - цитирует ТАСС Павлюченко. - Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи, это неправильно.
На самом деле, меня это (поведение Ари) взбесило. Ситуация не очень красивая с моей стороны, но, понимаете, Фидлер - наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать.
Если бы я сделал такое в Англии, мне купили бы билет и отправили назад в Россию. Я считаю, что человек, приехавший в Россию, не имеет права так себя вести.
Меня накажут? Наверное, что-то будет. Я уже был наказан недавно, сейчас опять в центре скандала. Но что поделаешь - что произошло, то произошло.
Кубок с боем. Все о драке в матче "Урал" - "Локомотив"
Разбанен досрочно
LTZ, с такой логикой Месси и Кристина на двоих наколотили столько, что могут уничтожить целую страну безнаказанно.
16:16
LTZ
Роман Павлюченко, сезон 2016/2017. Игры 20, Голы 4, Голевые передачи 1. Ари, сезон 2016/2017 Игры 17, Голы 8, Голевые передачи 5. Роман лучше бы по мячу бил, а не языком трепал. Может тогда и был бы с кубком, а не с кукишем.
16:09
sam_ara
Наказывать стоит прежде всего Фидлера, именно он затеял драку, он нанёс первый удар кулаком в лицо,а Ари всего лишь ответил, заступившись за товарища.
15:59