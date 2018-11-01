Рауль Рианчо прокомментировал игру Ломовицкого на русском языке

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на русском языке прокомментировал игру Александра Ломовицкого на русском языке, назвав молодого футболиста "очень горячим".

- Ломовицкий у вас играл на обоих флангах. Где он вам больше нравится?

- (отвечает на русском языке) Он играл левого латераля. Хорошо играл один в один, отдавал хорошие передачи. А когда он играл справа, то у него был шанс забить, но он не забил. Он молодой, он русский игрок, он горячий, очень горячий. Он любит "Спартак" и очень хочет играть в этой команде. Нужно чуть-чуть терпения, и он вырастит в очень хорошего игрока. Как вам мой русский? (аплодисменты в зале). (Александр Рогулев)