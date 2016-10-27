Рашид Рахимов: "Пенальти - лотерея, "Терек" вытянул неправильные номера"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после поражения от "Уфы" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России подчеркнул, что команда не смогла реализовать свои моменты. По словам Рахимова, теперь команде нужно двигаться дальше.

– Если ты вылетаешь из кубка – эмоции не очень хорошие, – приводит официальный сайт "Терека" слова Рахимова. – Если говорить по игре, мы пропустили гол во время первого подхода "Уфы" к нашим воротам. Нам нужно было реализовывать свои моменты, мы это, к сожалению, не сделали. Соперник оборонялся вдесятером и делал ставку на контратаку. А пенальти – это лотерея. А лотерею мы сегодня не угадали, вытянули неправильные номера. Но жизнь продолжается, нужно двигаться дальше.