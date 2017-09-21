Питерское "Динамо" за 6 минут забило два мяча "Зениту". Видео

Петербургское "Динамо" за 6 минут дважды поразило ворота "Зенита" в матче 1/16 финала Кубка России. Точными ударами в составе команды Александра Точилина в промежутке с 37-й по 43-ю минуту отметились Артем Кулишев и Максим Барсов.

Отметим, что начиная с 10-й минуты "Зенит" играет в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Миха Мевля.

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"