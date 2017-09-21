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20:48 | Футбол — Кубок России

Питерское "Динамо" за 6 минут забило два мяча "Зениту". Видео

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Петербургское "Динамо" за 6 минут дважды поразило ворота "Зенита" в матче 1/16 финала Кубка России. Точными ударами в составе команды Александра Точилина в промежутке с 37-й по 43-ю минуту отметились Артем Кулишев и Максим Барсов.

Отметим, что начиная с 10-й минуты "Зенит" играет в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Миха Мевля.

Трансляция матча "Динамо" - "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Pleafant

Пиар и футбол имеют мало общего.Клубу Зенит хотелось показать,что у него два,практически, равноценных состава,Фурсенко-подтвердить слова об"идеально проведённой трансферной компании",а Манчини,наверное,хотел показать Фурсенко, наоборот,какое г....... сидит на скамейке.Но главное,что те кто вышел,играют так,будто делают всем одолжение,и Лодыгин и Полоз с Жирковым и спящий Паредес,один Ригони пытается ещё себя утвердить,поэтому бегает.

21:15

shpasic

Точными ударами в составе команды Александра Точилина отметились Максим Барсов и Максим Барсов.

20:49

shpasic

ахаха, изи мани на 1.2 П2, бгг))

20:49