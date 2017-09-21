Питерское "Динамо" за 6 минут забило два мяча "Зениту". Видео

Петербургское "Динамо" за 6 минут дважды поразило ворота "Зенита" в матче 1/16 финала Кубка России. Точными ударами в составе команды Александра Точилина в промежутке с 37-й по 43-ю минуту отметились Артем Кулишев и Максим Барсов.
Отметим, что начиная с 10-й минуты "Зенит" играет в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Миха Мевля.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 1:0 37' Артём Кулишев pic.twitter.com/bAxJYgYFJ6
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:0 43' Максим Барсов pic.twitter.com/Ud6wdBjUVC
Pleafant
Пиар и футбол имеют мало общего.Клубу Зенит хотелось показать,что у него два,практически, равноценных состава,Фурсенко-подтвердить слова об"идеально проведённой трансферной компании",а Манчини,наверное,хотел показать Фурсенко, наоборот,какое г....... сидит на скамейке.Но главное,что те кто вышел,играют так,будто делают всем одолжение,и Лодыгин и Полоз с Жирковым и спящий Паредес,один Ригони пытается ещё себя утвердить,поэтому бегает.
21:15
shpasic
Точными ударами в составе команды Александра Точилина отметились Максим Барсов и Максим Барсов.
20:49
shpasic
ахаха, изи мани на 1.2 П2, бгг))
20:49