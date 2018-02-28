Павел Погребняк: "Крылья" или "Спартак"? "Спартак"!

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк не сомневался, что матч 1/4 финала Кубка России против "Луча-Энергии" не будет перенесен. Проведение встречи было под вопросом из-за мороза, однако игра состоялась в намеченный срок, "Тосно" победил 2:1, а Погребняк забил победный мяч в дебютном матче за клуб. В полуфинале "Тосно" встретится с победителем встречи "Крылья Советов" - "Спартак".
– Какие впечатления от матча?
– Конечно, в такую погоду играть непросто, но условия для всех одинаковые. Я хотел играть, хотел забить.
– Были уверены, что игра состоится?
– Да, перед матчем было в районе минус двенадцати, а игра могла быть перенесена после пятнадцати. Поэтому был уверен.
– Довольны своей игрой?
– Много не получалось, матч был сумбурный. Но хорошо, что удержали счет.
– Как оцениваете свою игру?
– Есть к чему стремиться. Это же мой первый матч за полтора – два года.
– Взаимопонимание с партнерами находите?
– Да, конечно. Вышли в полуфинал Кубка, но главные матчи впереди.
– Как били по воротам замерзшим мячом?
– Да никак, вы же видели! Мы же даже не били, а старались катить.
– "Крылья" или "Спартак"?
– "Спартак"! (Артем РЯБОВОЛ)
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