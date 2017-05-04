Майкон: "Не стоит придавать драке в матче "Локо" – "Урал" много значения"

Нападающий "Локомотива" Майкон считает, что не стоит придавать особого значения драке, которая произошла в концовке финала Кубка России в матче против "Урала" (2:0). Футболист добавил, что может сказать про Ари и Фарфана только хорошие слова.

– Получился великолепный финал, – приводит "Известия" слова Майкона. – Мы знали, что "Урал" очень крепкая команда, обыграть которую будет нелегко. Мы очень хотели забить быстрый гол, но этот план не сработал. Поэтому пришлось поднажать во втором тайме, и у нас все-таки получилось забить свои мячи. Хоть это уже вторая моя победа в Кубке России, она – особенная. В этом году у нас подобрался великолепный коллектив. Все ребята очень дружные, бьются друг за друга.

– В этом секрет успеха "Локомотива"?

– Думаю, да. Мы были единым целым на протяжении всего турнира. Хочу посвятить эту победу нашим болельщикам, которые очень здорово нас поддерживали. Сложилось впечатление, что мы играли на своем домашнем стадионе, а не на нейтральном поле.

– Почему произошла драка на последних минутах?

– Я был уже заменен и не видел эпизод. Не стоит придавать этому много значения, в футбол играют мужчины, которые могут поспорить на поле, потолкаться на эмоциях. Про Ари и Фарфана, которые стали участниками потасовки, могу сказать только хорошие слова. Оба игрока пришли к нам в межсезонье и заметно усилили "Локомотив".

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал".