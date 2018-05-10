"Локомотив" поздравил Маргасова с победой в финале Кубка России в составе "Тосно"

"Локомотив" в Твиттере поздравил защитника Тимофея Маргасова, который во второй половине сезона-2017/18 выступает на правах аренды в составе "Тосно". Накануне, 9 мая, хавбек в составе команды из Ленинградской области выиграл Кубок России, обыграв "Авангард" (2:1).

Для 25-летнего игрока обороны победа в финале Кубка России-2017/18 стала третьей в карьере. Ранее он завоевывал этот трофей в составе "Ростова" (в 2014 году) и "Локомотива" (2017 году).

Наши поздравления Тимофею Маргасову, ставшему обладателем Кубка России в составе @fctosno! pic.twitter.com/CJVfoeIdCf – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 10 мая 2018 г.

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