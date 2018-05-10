14:17 | Футбол — Олимп Кубок России

"Локомотив" поздравил Маргасова с победой в финале Кубка России в составе "Тосно"


"Локомотив" в Твиттере поздравил защитника Тимофея Маргасова, который во второй половине сезона-2017/18 выступает на правах аренды в составе "Тосно". Накануне, 9 мая, хавбек в составе команды из Ленинградской области выиграл Кубок России, обыграв "Авангард" (2:1).

Для 25-летнего игрока обороны победа в финале Кубка России-2017/18 стала третьей в карьере. Ранее он завоевывал этот трофей в составе "Ростова" (в 2014 году) и "Локомотива" (2017 году).

День Победы, красавица "Волгоград Арена" и победа "Тосно" в финале Кубка
Кубок эпохи застоя. Почему бесплатные билеты в Волгограде это позор

Тосно - Авангард К

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!