"Крылья Советов" и "Оренбург" вышли в 1/16 финала Кубка России, "Ротор" вылетел из турнира

В матче 1/32 финала Кубка России "Крылья Советов" обыграли "Сызрань-2003" со счетом 2:0. В другом поединке "Оренбург" взял верх над "Соколом" (3:1), а "Ротор" уступил "Волгарю" – 0:2.

Кубок России

1/32 финала

"Сызрань-2003" – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: Ткачук, 27 (0:1). Ткачук, 90+3 (0:2).

"Сызрань-2003": Баклов, Зимулька, Качан (Пьянченко, 44), Корнилов, Никулов, Симонов (Самигуллин, 79), Данилов, Андреев (Березун, 54), Махмутов (Домшинский, 72), Хрущев, Галиакберов.

"Крылья Советов": Леонов, Таранов, Ятченко, Гоцук, Зотов, Немчанинов, Ткачук, Чочиев (Мияйлович, 72), Зинков, Георгиевский (Самодин, 69), Голышев (Кленкин, 61).

Предупреждения: Березун, 57. Корнилов, 86. Хрущев, 88.

Судья: Юданов (Москва).

"Ротор " (Волгоград) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:2 (0:1)

Голы: Жабкин, 17 – с пенальти (0:1). Бабаев, 53 (0:2).

"Ротор": Кобзев, Кузнецов, Ионов, Сидоричев, Колычев, Сысуев, Рылов, Крутов, Борзых, Николаев (Дранников, 70), Хахалев.

"Волгарь": Терновский, Кирисов, Таказов, Степанов, Бердников, Бочков, Газзаев (Бабырь, 65), Букия, Бабаев, Веркашанский, Жабкин.

Предупреждения: Концедалов, 80.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

"Сокол" (Саратов) – "Оренбург" – 1:3 (1:1)

Голы: Чиркин, 11 (0:1). Дудиков, 45 – с пенальти (1:1). Ефремов, 53 (1:2). Воробьев, 90+2 (1:3).

"Сокол": Крайков, Дудиков, Шишкин, Барышников (Стурки, 61), Таутиев, Чернышов, Кувшинов (Изосимов, 73), Шпитальный, Бутаков, Борисов (Захарян, 36), Бугаенко (Курзенев, 55).

"Оренбург": Руденко, Малых, Осипов, Никитин, Бегич, Чиркин (Бреев, 60), Кулик, Коронов (Парняков, 46), Ефремов (Воробьев, 81), Попович, Дюриш (Делькин, 46).

Предупреждения: Курзенев, 86. Малых, 87. Бегич, 87.

Судья: Панин (Дмитров).