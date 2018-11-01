21:13 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Краснодар" одержал пятую волевую победу в сезоне

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В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России "Краснодар" одержал пятую волевую победу в нынешнем сезоне. Ранее "быки" одержали три волевые в чемпионате страны и одну над "Севильей" в Лиге Европы. (Кирилл Бурдаков)

Дата

Турнир

Матч

Голы

04.08.2018

Чемпионат

Урал (г) – 2:1

Классон, 48. Мамаев, 89 – Бикфалви, 6

01.09.2018

Чемпионат

Локомотив (д) – 2:1

Вандерсон Масиэл, 39. Сулейманов, 90+4 – Фернандеш, 33

04.10.2018

Лига Европы

Севилья (д) – 2:1

Перейра, 72. Окриашвили, 88 – Каборе, 43, в свои ворота

28.10.2018

Чемпионат

ЦСКА (г) – 2:1

Ари, 79. Классон, 82 – Влашич, 54

01.11.2018

Кубок

Кр.Советов (г) – 2:1

Классон, 76. Игнатьев, 111 – Соболев, 54
Крылья Советов - Краснодар

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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