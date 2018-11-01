"Краснодар" одержал пятую волевую победу в сезоне

В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России "Краснодар" одержал пятую волевую победу в нынешнем сезоне. Ранее "быки" одержали три волевые в чемпионате страны и одну над "Севильей" в Лиге Европы. (Кирилл Бурдаков)
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Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы
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04.08.2018
|
Чемпионат
|
Урал (г) – 2:1
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Классон, 48. Мамаев, 89 – Бикфалви, 6
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01.09.2018
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Чемпионат
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Локомотив (д) – 2:1
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Вандерсон Масиэл, 39. Сулейманов, 90+4 – Фернандеш, 33
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04.10.2018
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Лига Европы
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Севилья (д) – 2:1
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Перейра, 72. Окриашвили, 88 – Каборе, 43, в свои ворота
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28.10.2018
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Чемпионат
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ЦСКА (г) – 2:1
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Ари, 79. Классон, 82 – Влашич, 54
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01.11.2018
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Кубок
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Кр.Советов (г) – 2:1
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Классон, 76. Игнатьев, 111 – Соболев, 54
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