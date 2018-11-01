"Краснодар" одержал пятую волевую победу в сезоне

В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России "Краснодар" одержал пятую волевую победу в нынешнем сезоне. Ранее "быки" одержали три волевые в чемпионате страны и одну над "Севильей" в Лиге Европы. (Кирилл Бурдаков)

Дата Турнир Матч Голы 04.08.2018 Чемпионат Урал (г) – 2:1 Классон, 48. Мамаев, 89 – Бикфалви, 6 01.09.2018 Чемпионат Локомотив (д) – 2:1 Вандерсон Масиэл, 39. Сулейманов, 90+4 – Фернандеш, 33 04.10.2018 Лига Европы Севилья (д) – 2:1 Перейра, 72. Окриашвили, 88 – Каборе, 43, в свои ворота 28.10.2018 Чемпионат ЦСКА (г) – 2:1 Ари, 79. Классон, 82 – Влашич, 54 01.11.2018 Кубок Кр.Советов (г) – 2:1 Классон, 76. Игнатьев, 111 – Соболев, 54