23:07 1 ноября | Футбол — Олимп - Кубок России

Глушаков отдал футболку ребенку

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Полузащитник и капитан "Спартака"  Денис Глушаков подарил футболку ребенку, болевшему за команду в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0). В этом матче футболист вернулся в стартовый состав красно-белых.

 

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"В "Спартаке" произошел жесткий развод. Блудному сыну должен даваться шанс". Рианчо - о Глушакове

"Глушаков - это похороны. Наши". Баннеры болельщиков "Спартака"

Спартак - Анжи

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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