Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков подарил футболку ребенку, болевшему за команду в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0). В этом матче футболист вернулся в стартовый состав красно-белых.
#СпартакАнжи Глушаков отдал футболку ребенку, который болеет за Спартак. Она реально мокрая - он в ней играл pic.twitter.com/r9jSTXQoI4– СЭ Спартак (@spartak_se) 1 ноября 2018 г.
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"В "Спартаке" произошел жесткий развод. Блудному сыну должен даваться шанс". Рианчо - о Глушакове
"Глушаков - это похороны. Наши". Баннеры болельщиков "Спартака"
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