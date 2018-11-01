"Глушаков - это похороны. Наши". Баннеры болельщиков "Спартака"

В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России "Спартак" - "Анжи" болельщики красно-белых вывесили ряд баннеров. Многие из них посвящены капитану команду Денису Глушакову.

Среди них: "Глушаков - это похороны. Наши"; "Если сердце бьется - честь нет-нет, да продается"; "A tutti! Avanti Massimo Carrera", "Хватит нас позорить".

Напомним, что перед матчем трибуны встретили полузащитника свистом и оскорбительными кричалками. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо после этого обнял Глушакова. (Наталья Юрина, Анастасия Рацкевич)