20:17 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Глушаков - это похороны. Наши". Баннеры болельщиков "Спартака"

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В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России "Спартак" - "Анжи" болельщики красно-белых вывесили ряд баннеров. Многие из них посвящены капитану команду Денису Глушакову.

Среди них: "Глушаков - это похороны. Наши"; "Если сердце бьется - честь нет-нет, да продается"; "A tutti! Avanti Massimo Carrera", "Хватит нас позорить".

Напомним, что перед матчем трибуны встретили полузащитника свистом и оскорбительными кричалками. Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо после этого обнял Глушакова. (Наталья Юрина, Анастасия Рацкевич)

Спартак - Анжи

 

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http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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