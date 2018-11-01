"В "Спартаке" произошел жесткий развод. Блудному сыну должен даваться шанс". Рианчо - о Глушакове

И.о. главного тренера "Спартака" прокомментировал поведение фанатов красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0), оскорблявших капитана команды Дениса Глушакова и руководство клуба.

- Что должен делать капитан на футбольном поле? Сегодня Глушаков играл.

- Сколько вас человек здесь разведены? Что, все женгаты? Когда происходит развод, всегда ищут виноватых. Я виноват, ты виноват, твой любовник виноват или твоя любовница. В конце получается так, что при разводе больше всех страдают дети. И здесь была такая ситуация. В "Спартаке" произошел жесткий развод. И больше всего пострадал ребенок – сам "Спартак", сама команда. Есть люди, которые в этом мире никому ничего не прощают. Но при этом все прощают самим себе. И это неправильно. Когда в семье начинаются проблемы, настоящая семья объединяется и бьется вместе, страдает вместе. И родственники – это не совсем семья.

Многие носят герб "Спартака", но не являются семьей. Потому что семью нужно защищать. Блудному сыну должен даваться шанс. А тут такое ощущение, что никто никого не прощает. Больше всего пострадал сам "Спартак". Мне 58 лет. То, что я увидел сегодня на поле, я никогда не видел. Мне очень жаль, потому что многие болельщики не желают зла этой команде. Но есть небольшая группа, которая не желает эту команду. Эта маленькая группа больше всех кричит. Мне очень жаль, потому что есть люди, котоыре не прощают. И им нужно очень, очень, очень, очень, очень, очень сильно замолчать. (Александр Рогулев)