Если "Спартак" станет чемпионом, матч за Суперкубок состоится в Черкизове

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал "СЭ" о вариантах проведения матча за Суперкубок.

Согласно проекту структуры календаря, игра, в которой встретятся обладатель Кубка России (им стал "Локомотив") и чемпион страны (с большой долей вероятности - "Спартак"), должна состояться 14 июля.

– На проведение Суперкубка претендовали два стадиона – арена ЦСКА и "Локомотив", – говорит Прядкин. – Именно стадион армейцев был основным вариантом, клуб изъявил желание и очень хотел провести матч за Суперкубок. В то же время изначально мы приняли решение – в том случае, если "Спартак" станет чемпионом, то, памятуя о непростых взаимоотношениях фан-объединений армейцев и спартаковцев, матч проведем на стадионе "Локомотив" – вне зависимости от исхода борьбы в Кубке России.

– Какой вариант возможен в том случае, если "Спартак" не станет чемпионом?

– Тогда вернемся к варианту со стадионом ЦСКА. (Сергей ЕГОРОВ)