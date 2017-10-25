Чепчугов - в воротах "Енисея" на матч с "Лучом-Энергией"

Стали известны стартовые составы "Луча-Энергии" и "Енисея" на матч Кубка России. В воротах гостей место займет экс-игрок ЦСКА Сергей Чепчугов.

"Луч-Энергия": Шамов, Насадюк, Марущак, Тихий, Празновски, Фомин, Пономаренко, Носов, Килин, Гелоян, Хлебородов.

"Енисей": Чепчугов, Рожков, Чичерин, Васильев, Новиков, Харитонов, Сердеров, Ломакин, Фатуллаев, Малоян, Кутьин.

Матч пройдет сегодня, 25 октября. Начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.