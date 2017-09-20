Чалов и Оланаре - в атаке ЦСКА на матч с "Авангардом"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против "Авангарда". В атаке у армейцев сыграют Федор Чалов и Аарон Оланаре.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:

Помазун - Хосонов, Васин, Набабкин - Олейников, Натхо, Гордюшенко, Миланов, Кучаев - Чалов, Оланаре.

Напомним, матч "Авангард" - ЦСКА состоится сегодня. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

1/16 финала Кубка России. LIVE!