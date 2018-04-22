Андрей Ещенко: "Хочу извиниться перед болельщиками за поражение от "Тосно"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко попросил прощения у болельщиков клуба за поражение в полуфинальном матче Кубка России от "Тосно" (1:1, 4:5 – по пенальти). Он добавил, что рассчитывал в этом году выиграть трофей.

– Хотел бы извиниться перед болельщиками, – цитирует официальный сайт красно-белых Ещенко. – Мы очень хотели победить. Мечтали выиграть Кубок. Я трижды играл в финале этого турнира и рассчитывал в этот раз не только дойти до него, но и выступить там успешно. Хотел взять трофей. К большому сожалению, не удалось.

У меня были и другие матчи, поражения в которых переживались тяжело. Например, когда играл за молодежную сборную. Дома мы победили португальцев 4:1, а на выезде уступили 0:3. В составе соперников были Данни и Нани... Португальцы сделали камбэк, как "Рома" недавно в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Барселоны". А мы не прошли дальше. Кажется, это были отборочные игры к чемпионату Европы. Конечно, обидно. А еще помню матч с Алжиром в групповом этапена прошлом чемпионате мира. Вели 1:0, а потом пропустили нелепый удар головой, и счет стал равным. И мы не вышли из группы. К слову, вспоминали эту игру с Софьяном Ханни. Он в том матче не участвовал, но был, естественно, доволен своими соотечественниками. А для россиян это было досадное поражение.

Всего в этом сезоне 34-летний Ещенко провел 31 матч и отличился четырьмя голевыми передачами.