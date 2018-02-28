17:36 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Андрей Будогосский: "Решение о переносе игры в Самаре принималось в соответствии с инструкциями УЕФА"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с переносом матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов""Спартак". Игра должна была состояться сегодня, однако в итоге из-за низкой температуры принято решение провести ее в один из резервных дней.

 
Самара.Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Подробности, реакция сторон. Live!

– Перед тем, как принять окончательное решение, судьей и инспектором была выполнена вся необходимая процедура – в частности, измерена температура воздуха, – говорит Будогосский. – Все в соответствии с инструкциями УЕФА. В результате принято решение о том, что игра не может состояться по климатическим причинам. Стоит вопрос о переносе, и решение по дате за РФС.

– Решение о невозможности проведения матча принималось судьей?

– Ни один из клубов не может принять решение о том, играть ему или нет. В соответствии с инструкциями, если температура выше "минус 15" градусов, если клуб отказывается играть, а арбитр считает, что условия позволяют провести матч, клуб обязан принять в нем участие.

Если температура ниже "минус 15" градусов, необходимо получить согласие команд. Если при такой температуре хотя бы одна из команд говорит о неготовности выйти на поле, арбитр принимает решение об отмене матча. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (24)
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g2ta

регламент здесь только под розовых пупсиков!!!!

22:43 28 февраля

g2ta

ну играл я в -18, что дальше? не самые комфортные условия, но играть можно! а за их деньги даже бабули на поле выйдут! не только играл но и марафон бегал за -10! не надо умничать пожалуйста!

22:42 28 февраля

little racoon

Вот не болею за хрюнов ни разу, но визг по их поводу искренне поражает. Всем особо умным, могу лишь посоветовать при - 18 влезть в бутсы, футбольные маечки и побегать по кочковатой мерзлой землице, пиная одеревеневший наглухо мячик. Полтора часика, больше не потребуется. Вам понравится, базарю, еще захотите. Все с диванов такие умные, охренеть просто. Перенесли и правильно сделали. Это издевательство, а не футбол. На такой поляне и в таких чудесных условиях можно ненароком и всей карьеры лишиться, если что, не дай Б-г. Особенно если учесть, что хрюшам с девками в воскресенье чуть ли не за чемп биться, понять их можно.

20:21 28 февраля

паоло росси

трусливая свинарня.... мужики из тосно в -20 играют, а визгливая свора ноет от холода

20:03 28 февраля

aliser

Будогосский конченный свинячник ...

19:53 28 февраля

Pleafant

Сразу все высокопоставленные "болельщики" Спартака стали обьяснять,почему у федунцев штаны труханутые.

18:57 28 февраля

Сквайер Треллони

В АДУ согреется свинтак,девки они с ленинградки вот кто.

18:47 28 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну вот и ответ на фуфло фу.....фу....фуфлогонсского. Игра Тосно-Луч СОСТОИТСЯ! А ведь температура уже -15 и при этом ветер 3 м/с, а будет к началу игры -16, а по ходу еще ниже. И какие критерии уефа здесь, а барбос???!

18:45 28 февраля

Serenky25

Реккомендации!!! УЕФА. Т.е. не обязательно для исполнения. Как решил судья, так и будет. У нас то до сих пор не подумали такое прописать четко.Зато есть Кодекс чести. Только иногда понятие чести и отваги путают с глупостью. При минусе уже не футбол. При большом минусе не только не футбол, но и очень велика вероятность травм и простуды. Вратарь может вообще реально воспаление легких заработать. Да и болелам дома лучше сидеть в такую погоду. Простатит не лучший друг при нашей стоимости лекарств и лечении.

18:42 28 февраля

Arkadiy1976

Andru_15 Ты бы еще в час ночи ссылку дал, дурачок. Температура по правилам измеряется за час до игры, когда было -14,9, а уже закончился первый тайм

18:22 28 февраля

эстонский армеец

За прошлый сезон "Спархряку" в этом "отливается" по полной - и за этот невыход тоже будет "отдача". Бедные "визжат" от своей немощи ( в Лиге Европы слились) - всё для того чтобы за ЛЧ зацепится - не будет этого - тот же "Локо" скоро ваш "пятак" извозит в грязи.

18:01 28 февраля

Вопреки

Почитайте на рос. футболе тренера вратарей КС, обозвавших Спартаковских и решал РФС ТРУСАМИ. Браво, ТРЕНЕР !!! Но МУТКО обещал Федуну Кубок (как подарил в прошлом сезоне чемпионство).. а в нынешних погодных условиях "звезды" с банановых островов сопли поморозили и, как я говорил, решалы РФС сделали Трахтенбергам и Ко, подарок к юбилею, в виде переноса матча.. хотя должны были засчитать Спартаку тех. поражение. ПРАВЫ у нас в футболе и Стране, те, кто платит... Но МУТКО нас убеждает, что российский футбол чист и ЧЕСТЕН... Вы тоже в это верите ? Наивные, мне вас жаль. Когда уже этих рулевых РФС и РФПЛ ФИФА пожизненно отстранит от футбола, кто скажет ? Подождите, еще Прядкин, обещанный перенос матча федуновских девочек, вылетевшего из ЛЕ Спартака, с 18-го на 17-е марта, отменит с "Рубином" - вот будет КИНО. Сколько Федун отстегивает в РФС бабла, интересно ???

18:00 28 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ооооо! Смотрю барбос доволен. Заказ выполнен, конверт получен. Теперь можно и на уефу сослаться. Интересно, а какие критерии будут для неотмены игры Тосно? Типа мол команды сами так решили , а судейка не возражал и параметры уефы стали побоку!

17:57 28 февраля

Serenky25

Хотели на дурака проскочить? Как Ярославль и Курск? В Самаре все равно игры не будет. В апреле там будет болото. перенесут. А на хорошем поле им пи..ц.

17:56 28 февраля

Voin13

АНДРЕЙ БУДОГОССКИЙ: "РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ИГРЫ В САМАРЕ ПРИНИМАЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ФЕДУНА!!!!))))

17:56 28 февраля

SS-1525-Sergey

Хорошо, но ниже - 15С температуры не было, замер показал -15С, если бы -15,1С. но натёртые салом отказались выходить и судья пошёл у них на поводу и отменил матч. Нужен технарь, Судью, инспектора под арест!

17:51 28 февраля

Эдуард Апломбов

Вопреки Продажные кругом... За сколько от Лукойла, вновь, поддержали ??? Отказался ведь один клуб, а не оба (читайте вью ген.дира КС) и там не было ниже 15 градусов... так зачем вы народу лапшу вешаете на уши ? Футбол у нас в Стране лишь для столичных клубов, а с недавних пор, как РФС погасил долги, исключительно, для Федуна и его Спартака. Блевать хочется... МУТКО и Прядкина пожизненно отстранить от футбола !!! ============= Люблю когда недруги Спартака говном давятся. Значит всё правильно делаем.

17:48 28 февраля

Arkadiy1976

Andru_15 На погодный сайт сейчас сходи, там -15, 2. От клоуна слышу

17:46 28 февраля

Вопреки

Продажные кругом... За сколько от Лукойла, вновь, поддержали ??? Отказался ведь один клуб, а не оба (читайте вью ген.дира КС) и там не было ниже 15 градусов... так зачем вы народу лапшу вешаете на уши ? Футбол у нас в Стране лишь для столичных клубов, а с недавних пор, как РФС погасил долги, исключительно, для Федуна и его Спартака. Блевать хочется... МУТКО и Прядкина пожизненно отстранить от футбола !!!

17:45 28 февраля

Arkadiy1976

ЗЮК Судя по комментариям помойка это твой рот

17:45 28 февраля

Andru_15

Arkadiy1976 ЗА час уже было -15, а за 15 минут до начала уже -17! И продолжает падать! КЛОУН!!!

17:44 28 февраля

ЗЮК~

Arkadiy1976,иск к помойке,на которой тебя нашли?

17:43 28 февраля

Arkadiy1976

Минус 14,9 было на гисметео за 15 минут до игры. Просто зассали Надо иск на возмещение ущерба

17:41 28 февраля

Igrok Igorek

А назначалось на этот день в соответствии с чем? Для кого футбол, идиоты?

17:40 28 февраля

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