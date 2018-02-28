Андрей Будогосский: "Решение о переносе игры в Самаре принималось в соответствии с инструкциями УЕФА"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с переносом матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак". Игра должна была состояться сегодня, однако в итоге из-за низкой температуры принято решение провести ее в один из резервных дней.
– Перед тем, как принять окончательное решение, судьей и инспектором была выполнена вся необходимая процедура – в частности, измерена температура воздуха, – говорит Будогосский. – Все в соответствии с инструкциями УЕФА. В результате принято решение о том, что игра не может состояться по климатическим причинам. Стоит вопрос о переносе, и решение по дате за РФС.
– Решение о невозможности проведения матча принималось судьей?
– Ни один из клубов не может принять решение о том, играть ему или нет. В соответствии с инструкциями, если температура выше "минус 15" градусов, если клуб отказывается играть, а арбитр считает, что условия позволяют провести матч, клуб обязан принять в нем участие.
Если температура ниже "минус 15" градусов, необходимо получить согласие команд. Если при такой температуре хотя бы одна из команд говорит о неготовности выйти на поле, арбитр принимает решение об отмене матча. (Сергей ЕГОРОВ)
g2ta
регламент здесь только под розовых пупсиков!!!!
22:43 28 февраля
g2ta
ну играл я в -18, что дальше? не самые комфортные условия, но играть можно! а за их деньги даже бабули на поле выйдут! не только играл но и марафон бегал за -10! не надо умничать пожалуйста!
22:42 28 февраля
little racoon
Вот не болею за хрюнов ни разу, но визг по их поводу искренне поражает. Всем особо умным, могу лишь посоветовать при - 18 влезть в бутсы, футбольные маечки и побегать по кочковатой мерзлой землице, пиная одеревеневший наглухо мячик. Полтора часика, больше не потребуется. Вам понравится, базарю, еще захотите. Все с диванов такие умные, охренеть просто. Перенесли и правильно сделали. Это издевательство, а не футбол. На такой поляне и в таких чудесных условиях можно ненароком и всей карьеры лишиться, если что, не дай Б-г. Особенно если учесть, что хрюшам с девками в воскресенье чуть ли не за чемп биться, понять их можно.
20:21 28 февраля
паоло росси
трусливая свинарня.... мужики из тосно в -20 играют, а визгливая свора ноет от холода
20:03 28 февраля
aliser
Будогосский конченный свинячник ...
19:53 28 февраля
Pleafant
Сразу все высокопоставленные "болельщики" Спартака стали обьяснять,почему у федунцев штаны труханутые.
18:57 28 февраля
Сквайер Треллони
В АДУ согреется свинтак,девки они с ленинградки вот кто.
18:47 28 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну вот и ответ на фуфло фу.....фу....фуфлогонсского. Игра Тосно-Луч СОСТОИТСЯ! А ведь температура уже -15 и при этом ветер 3 м/с, а будет к началу игры -16, а по ходу еще ниже. И какие критерии уефа здесь, а барбос???!
18:45 28 февраля
Serenky25
Реккомендации!!! УЕФА. Т.е. не обязательно для исполнения. Как решил судья, так и будет. У нас то до сих пор не подумали такое прописать четко.Зато есть Кодекс чести. Только иногда понятие чести и отваги путают с глупостью. При минусе уже не футбол. При большом минусе не только не футбол, но и очень велика вероятность травм и простуды. Вратарь может вообще реально воспаление легких заработать. Да и болелам дома лучше сидеть в такую погоду. Простатит не лучший друг при нашей стоимости лекарств и лечении.
18:42 28 февраля
Arkadiy1976
Andru_15 Ты бы еще в час ночи ссылку дал, дурачок. Температура по правилам измеряется за час до игры, когда было -14,9, а уже закончился первый тайм
18:22 28 февраля
эстонский армеец
За прошлый сезон "Спархряку" в этом "отливается" по полной - и за этот невыход тоже будет "отдача". Бедные "визжат" от своей немощи ( в Лиге Европы слились) - всё для того чтобы за ЛЧ зацепится - не будет этого - тот же "Локо" скоро ваш "пятак" извозит в грязи.
18:01 28 февраля
Вопреки
Почитайте на рос. футболе тренера вратарей КС, обозвавших Спартаковских и решал РФС ТРУСАМИ. Браво, ТРЕНЕР !!! Но МУТКО обещал Федуну Кубок (как подарил в прошлом сезоне чемпионство).. а в нынешних погодных условиях "звезды" с банановых островов сопли поморозили и, как я говорил, решалы РФС сделали Трахтенбергам и Ко, подарок к юбилею, в виде переноса матча.. хотя должны были засчитать Спартаку тех. поражение. ПРАВЫ у нас в футболе и Стране, те, кто платит... Но МУТКО нас убеждает, что российский футбол чист и ЧЕСТЕН... Вы тоже в это верите ? Наивные, мне вас жаль. Когда уже этих рулевых РФС и РФПЛ ФИФА пожизненно отстранит от футбола, кто скажет ? Подождите, еще Прядкин, обещанный перенос матча федуновских девочек, вылетевшего из ЛЕ Спартака, с 18-го на 17-е марта, отменит с "Рубином" - вот будет КИНО. Сколько Федун отстегивает в РФС бабла, интересно ???
18:00 28 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ооооо! Смотрю барбос доволен. Заказ выполнен, конверт получен. Теперь можно и на уефу сослаться. Интересно, а какие критерии будут для неотмены игры Тосно? Типа мол команды сами так решили , а судейка не возражал и параметры уефы стали побоку!
17:57 28 февраля
Serenky25
Хотели на дурака проскочить? Как Ярославль и Курск? В Самаре все равно игры не будет. В апреле там будет болото. перенесут. А на хорошем поле им пи..ц.
17:56 28 февраля
Voin13
АНДРЕЙ БУДОГОССКИЙ: "РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ИГРЫ В САМАРЕ ПРИНИМАЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ФЕДУНА!!!!))))
17:56 28 февраля
SS-1525-Sergey
Хорошо, но ниже - 15С температуры не было, замер показал -15С, если бы -15,1С. но натёртые салом отказались выходить и судья пошёл у них на поводу и отменил матч. Нужен технарь, Судью, инспектора под арест!
17:51 28 февраля
Эдуард Апломбов
Вопреки Продажные кругом... За сколько от Лукойла, вновь, поддержали ??? Отказался ведь один клуб, а не оба (читайте вью ген.дира КС) и там не было ниже 15 градусов... так зачем вы народу лапшу вешаете на уши ? Футбол у нас в Стране лишь для столичных клубов, а с недавних пор, как РФС погасил долги, исключительно, для Федуна и его Спартака. Блевать хочется... МУТКО и Прядкина пожизненно отстранить от футбола !!! ============= Люблю когда недруги Спартака говном давятся. Значит всё правильно делаем.
17:48 28 февраля
Arkadiy1976
Andru_15 На погодный сайт сейчас сходи, там -15, 2. От клоуна слышу
17:46 28 февраля
Вопреки
Продажные кругом... За сколько от Лукойла, вновь, поддержали ??? Отказался ведь один клуб, а не оба (читайте вью ген.дира КС) и там не было ниже 15 градусов... так зачем вы народу лапшу вешаете на уши ? Футбол у нас в Стране лишь для столичных клубов, а с недавних пор, как РФС погасил долги, исключительно, для Федуна и его Спартака. Блевать хочется... МУТКО и Прядкина пожизненно отстранить от футбола !!!
17:45 28 февраля
Arkadiy1976
ЗЮК Судя по комментариям помойка это твой рот
17:45 28 февраля
Andru_15
Arkadiy1976 ЗА час уже было -15, а за 15 минут до начала уже -17! И продолжает падать! КЛОУН!!!
17:44 28 февраля
ЗЮК~
Arkadiy1976,иск к помойке,на которой тебя нашли?
17:43 28 февраля
Arkadiy1976
Минус 14,9 было на гисметео за 15 минут до игры. Просто зассали Надо иск на возмещение ущерба
17:41 28 февраля
Igrok Igorek
А назначалось на этот день в соответствии с чем? Для кого футбол, идиоты?
17:40 28 февраля