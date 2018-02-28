Андрей Будогосский: "Решение о переносе игры в Самаре принималось в соответствии с инструкциями УЕФА"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с переносом матча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак". Игра должна была состояться сегодня, однако в итоге из-за низкой температуры принято решение провести ее в один из резервных дней.

– Перед тем, как принять окончательное решение, судьей и инспектором была выполнена вся необходимая процедура – в частности, измерена температура воздуха, – говорит Будогосский. – Все в соответствии с инструкциями УЕФА. В результате принято решение о том, что игра не может состояться по климатическим причинам. Стоит вопрос о переносе, и решение по дате за РФС.

– Решение о невозможности проведения матча принималось судьей?

– Ни один из клубов не может принять решение о том, играть ему или нет. В соответствии с инструкциями, если температура выше "минус 15" градусов, если клуб отказывается играть, а арбитр считает, что условия позволяют провести матч, клуб обязан принять в нем участие.

Если температура ниже "минус 15" градусов, необходимо получить согласие команд. Если при такой температуре хотя бы одна из команд говорит о неготовности выйти на поле, арбитр принимает решение об отмене матча. (Сергей ЕГОРОВ)