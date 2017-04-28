Алексей Николаев: "Для меня никогда не было разницы судить Питер с Москвой или Москву с Питером"

Российский арбитр Алексей Николаев, назначенный на финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом", отметил, что для него большая честь отработать на подобной встрече. До этого, несмотря на богатый послужной список, он ни разу не работал на финальной встрече Кубка России.

– Почему до этого никогда не судил финала Кубка? Хороший вопрос, – отметил Николаев в эфире программы "Свисток". – На него отвечать следует даже не мне. Не знаю, как ответить. Наверное, были факторы, которые мешали мне попасть на финальный матч. Где-то, возможно, я и сам недоработал в плане судейства. Однако сказать конкретную причину я не могу.

Воспринял эту новость с определенной долей радости. Это большая честь, но это и еще большая ответственность. Финал Кубка – это одна игра, от которой зависит судьба титула.

Для меня никогда не было разницы судить Питер с Москвой или Москву с Питером или эти команды с какими-то другими. У меня было достаточно таких встреч. Например, матч за Суперкубок "Зенит" – "Локомотив". Можете себе представить, что такую встречу обслуживает арбитр из Москвы? Для меня все команды равны. Для меня привязанность клуба или арбитра к какой-то прописке не имеет значения.