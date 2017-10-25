Александр Максименко: "Мы на полсекунды потеряли концентрацию, и нас за это наказали"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 финала Кубка России (5:2) отметил, что у него есть к себе претензии по пропущенным мячам. 19-летний голкипер признался, что перед игрой он получал советы не только от профильного тренера, но и от Артема Реброва и Александра Селихова.

– Вы пропустили два мяча. Была возможность спасти команду в тех эпизодах?

– Я думаю, всегда есть возможность отбить мяч, когда его пропускаешь.

– То есть к себе есть претензии?

– Да, конечно.

– С чем связаны пропущенные мячи: недооценили соперника?

– Я думаю, что недооценки не было, потому что все знают, что в Кубке России происходит много сюрпризов. Считаю, мы на полсекунды потеряли концентрацию, и нас за это наказали. Но мы справились, поэтому сейчас все хорошо.

– Что именно подсказывал тренер вратарей?

– Сказал, чтобы я был спокоен, играл в свою игру и не выдумывал ничего экстраординарного. Просил сыграть по простому, как умею.

– А Селехов с Ребровым что-то подсказывали?

– Конечно. Все то же самое говорили, чтобы был поспокойнее.

– Но вы понимали, что это основная команда и цена ошибки гораздо выше?

– Конечно. Несмотря на то, что мы играли с клубом ПФЛ, все равно это первая команда, сорокатысячный стадион, фанаты… (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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