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Зоран Тошич: "Не верю, что Слуцкий уйдет. Он еще долго будет в ЦСКА"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Уралом" (4:0) рассказал, что не верит в возможный уход из команды главного тренера Леонида Слуцкого. При этом он выразил намерение добиться победы в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" в Лондоне.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "ЦСКА продолжает бороться за самые высокие места, как и в предыдущие годы"

- Что с Мариу Фернандесом?

- Я видел то же, что и вы. В раздевалке я его не видел. Наверное, с ним все нормально. Никто ничего не говорил. Если бы что-то случилось, наверное, кто-то что-то сказал бы.

- После матча он находился в раздевалке?

- Я был на поле, фотографировался с болельщиками, а потом последний зашел в раздевалку и его не заметил.

- Впереди встреча с "Тоттенхэмом". Какие ожидания от матча?

- Пока есть шансы на Лигу Европы, нужно думать о победе. Конечно, будет тяжело, потому что "Тоттенхэм" - сильный соперник, который выйдет играть на своем поле. Нам будет интересно сыграть на "Уэмбли". Ждем этого матча.

- Это будет последний матч Леонида Слуцкого в ЦСКА?

- Я в это не верю. Думаю, он еще долго будет в ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гантэр

Не ну Зоран ты не прав, источник говорит что он уходит. Бу-га-га

17:14

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