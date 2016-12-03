Зоран Тошич: "Не верю, что Слуцкий уйдет. Он еще долго будет в ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Уралом" (4:0) рассказал, что не верит в возможный уход из команды главного тренера Леонида Слуцкого. При этом он выразил намерение добиться победы в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" в Лондоне.

- Что с Мариу Фернандесом?

- Я видел то же, что и вы. В раздевалке я его не видел. Наверное, с ним все нормально. Никто ничего не говорил. Если бы что-то случилось, наверное, кто-то что-то сказал бы.

- После матча он находился в раздевалке?

- Я был на поле, фотографировался с болельщиками, а потом последний зашел в раздевалку и его не заметил.

- Впереди встреча с "Тоттенхэмом". Какие ожидания от матча?

- Пока есть шансы на Лигу Европы, нужно думать о победе. Конечно, будет тяжело, потому что "Тоттенхэм" - сильный соперник, который выйдет играть на своем поле. Нам будет интересно сыграть на "Уэмбли". Ждем этого матча.

- Это будет последний матч Леонида Слуцкого в ЦСКА?

- Я в это не верю. Думаю, он еще долго будет в ЦСКА. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)