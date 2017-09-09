Зобнин сравнил стадион "Спартака" и "Лужники"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил восхищение стадионом "Лужники" после реконструкции арены. Хавбека отметил, что лишь два раза посещал этот стадион в качестве болельщика.

– В старых "Лужниках" я был, кажется, два раза, – сказал Зобнин. – Как болельщик: на матче России и Германии и, по-моему, встрече "Спартака" и "Химок".

– Как вам новый стадион?

– Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде.

– Серьезно? Даже спартаковский?

– (Улыбается). У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч "Лужники" – лучший стадион!

– Какие перемены бросаются в глаза первым делом?

– Сидения. И трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно! (Михаил ГОНЧАРОВ)