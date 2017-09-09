Зобнин сравнил стадион "Спартака" и "Лужники"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил восхищение стадионом "Лужники" после реконструкции арены. Хавбека отметил, что лишь два раза посещал этот стадион в качестве болельщика.
– В старых "Лужниках" я был, кажется, два раза, – сказал Зобнин. – Как болельщик: на матче России и Германии и, по-моему, встрече "Спартака" и "Химок".
– Как вам новый стадион?
– Я на самом деле в шоке. В первый раз тут. Он прекрасен! Лучшей арены я просто не видел – ни в Европе, нигде.
– Серьезно? Даже спартаковский?
– (Улыбается). У спартаковского все-таки немножко другие размеры. А вот со своей вместимостью в 80 тысяч "Лужники" – лучший стадион!
– Какие перемены бросаются в глаза первым делом?
– Сидения. И трибуны стали близко к полю. Футболисты почувствуют болельщиков, а болельщики – футболистов. Это очень важно! (Михаил ГОНЧАРОВ)
Зобнин про новые Лужники и своё здоровье. pic.twitter.com/x20KGqjBxG– Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 сентября 2017 г.
Andrey6201
Спросили-ответил... О чем, зачем? Да пофиг, новость нарисовалась сама собой
14:42