Зобнин прооперирован и может пропустить около шести месяцев

В понедельник вечером полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину была сделана операция, информирует официальный сайт красно-белых. Она состоялась в римской клинике "Вилла Стюарт".

Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.

– Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава, – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. – Оперировал нашего футболиста профессор Мариани.

Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).

Добавим, что по информации "СЭ", полузащитник продлил контракт со "Спартаком" еще на два года.

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