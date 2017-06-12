22:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зобнин прооперирован и может пропустить около шести месяцев

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В понедельник вечером полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину была сделана операция, информирует официальный сайт красно-белых. Она состоялась в римской клинике "Вилла Стюарт".

 
Травма Романа Зобнина в деталях.Как выглядит травма Зобнина

Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.

– Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава, – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. – Оперировал нашего футболиста профессор Мариани.

Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).

Добавим, что по информации "СЭ", полузащитник продлил контракт со "Спартаком" еще на два года.

Травма Зобнина. Детали //
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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/104218/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Hummel

KapMaH А наши специалисты так и не научились оперировать. __________________ Не исключено, что наши то как раз сделали бы лучше и быстрее. Не пойму откуда 6 месяцев взялось, у него же вроде не разрыв был. Вот и думай, стоило неделю сидеть, а потом подписываться на полгода.

23:42

NapoliFC

Забыть можно на 1 год про Зобнина.

23:18

Бурый аз есьм

здоровья.ждём,роман

23:00

баламошка

Здоровья!

22:43

KapMaH

А наши специалисты так и не научились оперировать.

22:42

Фемистоклюс

Остаётся пожелать качественной и скорейшей реабилитации! Здоровья Зобе!

22:39