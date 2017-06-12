Зобнин прооперирован и может пропустить около шести месяцев

В понедельник вечером полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину была сделана операция, информирует официальный сайт красно-белых. Она состоялась в римской клинике "Вилла Стюарт".
Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.
– Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава, – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. – Оперировал нашего футболиста профессор Мариани.
Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).
Добавим, что по информации "СЭ", полузащитник продлил контракт со "Спартаком" еще на два года.
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Hummel
KapMaH А наши специалисты так и не научились оперировать. __________________ Не исключено, что наши то как раз сделали бы лучше и быстрее. Не пойму откуда 6 месяцев взялось, у него же вроде не разрыв был. Вот и думай, стоило неделю сидеть, а потом подписываться на полгода.
23:42
NapoliFC
Забыть можно на 1 год про Зобнина.
23:18
Бурый аз есьм
здоровья.ждём,роман
23:00
баламошка
Здоровья!
22:43
KapMaH
А наши специалисты так и не научились оперировать.
22:42
Фемистоклюс
Остаётся пожелать качественной и скорейшей реабилитации! Здоровья Зобе!
22:39