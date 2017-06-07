18:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зобнин продлил контракт со "Спартаком"

Роман ЗОБНИН. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЗОБНИН. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По информации "СЭ", полузащитник Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком" еще на 2 года. Зарплата Романа выросла с 1 до 2,4 миллиона евро, при этом в новом договоре прописана сумма отступных, составившая около 15 миллионов евро.

Кроме того, по данным "СЭ", интерес к Зобнину проявлял "Зенит" – заработная плата футболиста по контракту с питерцами составила бы 2,8 миллионов евро. Однако футболист ответил отказом.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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вперёд Спартак!

ОУКБ, бомжи, ОУКБ!

19:24

Millwall82

Нудный мудрец, а не Спартак этого Зобнина купил у Динамо? Или Комбариков у Динамо или Глушакова у Локомотива, Быстров, Павлюченко, Алейничев, Деменко....всех и не вспомнишь.

19:17

Spartak-Online1

Газпром предложил на 400 больше.Ромка не такой!) А крыса продалась,за банку варенья и пачку печенья ,а и еще она за титулами ушла.

19:14

Millwall82

Скоро будут новости. Зобнин сходил в туалет. Зобнин размножается с женой, или Зобнин на костыликах доковылял до ЖЭКа.

19:14

Jean4

За 15-шку в Зенит перейдет через год. )))

19:11

Jean4

Немытые и тут лезут? Никак не уймутся, им одного Дзюбы мало? =)

19:10

баламошка

Дзюба, ты это видело?

19:09

Нудный мудрец

Рома Зобнин, молодец! Показал бомжам конец Все затянем раз два три И зенитушка ........!!!

19:09

Сруль Наумович Опёздолов

Дзюба такого бы не понял...

19:08

Нудный мудрец

Бомжи только и умеют перекупать талантливую молодежь из других клубов, у себя растить мозгов не хватает...

18:56