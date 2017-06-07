По информации "СЭ", полузащитник Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком" еще на 2 года. Зарплата Романа выросла с 1 до 2,4 миллиона евро, при этом в новом договоре прописана сумма отступных, составившая около 15 миллионов евро.

Кроме того, по данным "СЭ", интерес к Зобнину проявлял "Зенит" – заработная плата футболиста по контракту с питерцами составила бы 2,8 миллионов евро. Однако футболист ответил отказом.

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