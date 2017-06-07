По информации "СЭ", полузащитник Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком" еще на 2 года. Зарплата Романа выросла с 1 до 2,4 миллиона евро, при этом в новом договоре прописана сумма отступных, составившая около 15 миллионов евро.
Кроме того, по данным "СЭ", интерес к Зобнину проявлял "Зенит" – заработная плата футболиста по контракту с питерцами составила бы 2,8 миллионов евро. Однако футболист ответил отказом.
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вперёд Спартак!
ОУКБ, бомжи, ОУКБ!
19:24
Millwall82
Нудный мудрец, а не Спартак этого Зобнина купил у Динамо? Или Комбариков у Динамо или Глушакова у Локомотива, Быстров, Павлюченко, Алейничев, Деменко....всех и не вспомнишь.
19:17
Spartak-Online1
Газпром предложил на 400 больше.Ромка не такой!) А крыса продалась,за банку варенья и пачку печенья ,а и еще она за титулами ушла.
19:14
Millwall82
Скоро будут новости. Зобнин сходил в туалет. Зобнин размножается с женой, или Зобнин на костыликах доковылял до ЖЭКа.
19:14
Jean4
За 15-шку в Зенит перейдет через год. )))
19:11
Jean4
Немытые и тут лезут? Никак не уймутся, им одного Дзюбы мало? =)
19:10
баламошка
Дзюба, ты это видело?
19:09
Нудный мудрец
Рома Зобнин, молодец! Показал бомжам конец Все затянем раз два три И зенитушка ........!!!
19:09
Сруль Наумович Опёздолов
Дзюба такого бы не понял...
19:08
Нудный мудрец
Бомжи только и умеют перекупать талантливую молодежь из других клубов, у себя растить мозгов не хватает...
18:56