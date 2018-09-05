Жиго успешно прооперирован в Риме

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго успешно прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт", информирует пресс-служба клуба.

24-летний француз получил травму крестообразной связки левого коленного сустава в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0).

- Профессор Пьер-Паоло Мариани сделал нашему футболисту пластику передней крестообразной связки и шов внутреннего мениска. Если в ходе реабилитации не возникнет осложнений, Жиго сможет вернуться в строй через шесть месяцев, - приводит пресс-служба клуба слова руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.