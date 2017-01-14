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Жена Нобоа ответила на оскорбления болельщиков

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Жена полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа Ольга на своей странице в Instagram рассказала, что столкнулась с нападками в связи со слухами о переходе мужа в "Зенит". Она опубликовала скриншот оскорбительных сообщений, которые получала, и ответила, что подобное недопустимо.

Как ранее сообщал "СЭ", в услугах 31-летнего эквадорца заинтересован "Зенит".

 

Наверное я никогда не пойму таких людей. Что ими руководит? Отсутствие возможности сделать что то полезное? Самозжирание самих себя за свою же ничтожность? Нежелание видеть в успешных людях обычный человеческий облик, оценивая всех по размеру кошелька? Список может быть бесконечен. Я не буду писать о том, как горжусь своим мужем, какой он замечательный игрок и лучший в мире отец. Мой ответ : Мне жаль вас. Ведь вам остаётся лишь одно унылое занятие в этой жизни– лить дерьмо, пытаясь забрызгать всё вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!

Фото опубликовано Olga Noboa Romanova (@olganoboaromanova) Янв 12 2017 в 11:59 PST

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Ковтун

Достойно ответила!

14:02

alex.grimberg

Зачем обращать внимание на имбецилов? Они не стоят этого...

13:57

foreverCSKAforever

Скриншот не видел, но думаю, что там все по делу.

13:45

Veg Sneggi

Тоталитарное пещерное мышление продемонстрировали "писатели". Ольге совет не обращать внимание на таких.

13:34

Помощник Президента

Нет смысла троллям отвечать.

13:21

psv57

да всё правильно написала

13:21

Жорик Вартанов

cohiba81 Это не ростовчанин, такое писать, на нас не похоже, мы на порядок выше.________- какая разница откуда вы, вы русские, и даже на марсе вы будете кидать какашки в чужой огород)

13:14

cohiba81

Это не ростовчанин, такое писать, на нас не похоже, мы на порядок выше.

13:08

CanagliaVova

Все правильно, если бы не одно но. Ответила по-русски. В стиле оскорбляющих

13:08

Sandberg

Тем не менее, определенного успеха они добились: Нобоа по-прежнему в Ростове)

13:06

lyutik

Молодец, Ольга! Ни добавить, ни убрать, все по делу!

13:04

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