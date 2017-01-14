Жена Нобоа ответила на оскорбления болельщиков

Жена полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа Ольга на своей странице в Instagram рассказала, что столкнулась с нападками в связи со слухами о переходе мужа в "Зенит". Она опубликовала скриншот оскорбительных сообщений, которые получала, и ответила, что подобное недопустимо.
Как ранее сообщал "СЭ", в услугах 31-летнего эквадорца заинтересован "Зенит".
Наверное я никогда не пойму таких людей. Что ими руководит? Отсутствие возможности сделать что то полезное? Самозжирание самих себя за свою же ничтожность? Нежелание видеть в успешных людях обычный человеческий облик, оценивая всех по размеру кошелька? Список может быть бесконечен. Я не буду писать о том, как горжусь своим мужем, какой он замечательный игрок и лучший в мире отец. Мой ответ : Мне жаль вас. Ведь вам остаётся лишь одно унылое занятие в этой жизни– лить дерьмо, пытаясь забрызгать всё вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!
Ковтун
Достойно ответила!
14:02
alex.grimberg
Зачем обращать внимание на имбецилов? Они не стоят этого...
13:57
foreverCSKAforever
Скриншот не видел, но думаю, что там все по делу.
13:45
Veg Sneggi
Тоталитарное пещерное мышление продемонстрировали "писатели". Ольге совет не обращать внимание на таких.
13:34
Помощник Президента
Нет смысла троллям отвечать.
13:21
psv57
да всё правильно написала
13:21
Жорик Вартанов
cohiba81 Это не ростовчанин, такое писать, на нас не похоже, мы на порядок выше.________- какая разница откуда вы, вы русские, и даже на марсе вы будете кидать какашки в чужой огород)
13:14
cohiba81
Это не ростовчанин, такое писать, на нас не похоже, мы на порядок выше.
13:08
CanagliaVova
Все правильно, если бы не одно но. Ответила по-русски. В стиле оскорбляющих
13:08
Sandberg
Тем не менее, определенного успеха они добились: Нобоа по-прежнему в Ростове)
13:06
lyutik
Молодец, Ольга! Ни добавить, ни убрать, все по делу!
13:04