Жена Нобоа ответила на оскорбления болельщиков

Жена полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа Ольга на своей странице в Instagram рассказала, что столкнулась с нападками в связи со слухами о переходе мужа в "Зенит". Она опубликовала скриншот оскорбительных сообщений, которые получала, и ответила, что подобное недопустимо.

Как ранее сообщал "СЭ", в услугах 31-летнего эквадорца заинтересован "Зенит".