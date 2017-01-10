Нобоа интересен "Зениту"

По данным "СЭ", полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит". Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода и футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

По нашим данным, 31-летний хавбек контактировал с сине-бело-голыми – вариант, при котором он может переехать в Петербург, реален. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув "Ростов" в качестве свободного агента.

В чемпионате России-2016/17 эквадорец провел 13 матчей и забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)