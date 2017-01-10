Нобоа интересен "Зениту"

По данным "СЭ", полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит". Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода и футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.
По нашим данным, 31-летний хавбек контактировал с сине-бело-голыми – вариант, при котором он может переехать в Петербург, реален. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув "Ростов" в качестве свободного агента.
В чемпионате России-2016/17 эквадорец провел 13 матчей и забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)
Araxar
Свежая утятина. Вроде как не "Зенит" про "новый курс" объявлял. ИМХО, свободные агенты в 31 года - это не очень-то усиление для еврокубков или чемпионства. При всем уважении лично к Нобоа. Так что либо журналисты набивают себе комменты, либо игры агента по улучшению контракта.
16:01
asc0002
Нобоа неплох, обменять на Рязанцева самое то
15:59
баламошка
Бомжи растопырили свои загребущие лапки.
15:54
shpasic
летом бесплатно придёт - пожалеет бабушек и детей.
15:47
serzheo
Зачем? ему 31 !!! У нас свой Данни есть. Или опять второй состав?
15:45
King's Bounty IIII
Вот шакалы болотные !
15:42
spartak ekspress
мешок тут как тут только игрок изъявил желание уйти и тут же он
15:42
СЕРХИО76
Ну а Нобоа то куда? Или после продажи микрофона деньги жмут? Лучше бы дали шанс своим, чем всяких Молло подписывать и с сожалением соглашусь с Геннадием Сергеевичем всякий хлам брать.
15:40