15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Нобоа интересен "Зениту"

Кристиан НОБОА (слева) и Александр КОКОРИН.
Кристиан НОБОА (слева) и Александр КОКОРИН.
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По данным "СЭ", полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа может перейти в "Зенит". Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода и футболист уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами.

По нашим данным, 31-летний хавбек контактировал с сине-бело-голыми – вариант, при котором он может переехать в Петербург, реален. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув "Ростов" в качестве свободного агента.

В чемпионате России-2016/17 эквадорец провел 13 матчей и забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Araxar

Свежая утятина. Вроде как не "Зенит" про "новый курс" объявлял. ИМХО, свободные агенты в 31 года - это не очень-то усиление для еврокубков или чемпионства. При всем уважении лично к Нобоа. Так что либо журналисты набивают себе комменты, либо игры агента по улучшению контракта.

16:01

asc0002

Нобоа неплох, обменять на Рязанцева самое то

15:59

баламошка

Бомжи растопырили свои загребущие лапки.

15:54

shpasic

летом бесплатно придёт - пожалеет бабушек и детей.

15:47

serzheo

Зачем? ему 31 !!! У нас свой Данни есть. Или опять второй состав?

15:45

King's Bounty IIII

Вот шакалы болотные !

15:42

spartak ekspress

мешок тут как тут только игрок изъявил желание уйти и тут же он

15:42

СЕРХИО76

Ну а Нобоа то куда? Или после продажи микрофона деньги жмут? Лучше бы дали шанс своим, чем всяких Молло подписывать и с сожалением соглашусь с Геннадием Сергеевичем всякий хлам брать.

15:40

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