"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Кайратом" Аршавина

"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге, сообщает официальный Твиттер казахстанского клуба.

- Друзья, отличная новость: "Зенит" и "Кайрат" встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург, - говорится в сообщении. - Более подробная информация – немногим позже.

За "Кайрат" выступает бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин.

🔥 Друзья, отличная новость: "Зенит" и "Кайрат" встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург.



Более подробная информация – немногим позже.



Уже ждете? 😉 pic.twitter.com/ANrNCr5By5 – ФК "Кайрат" (@fc_kairat) 3 сентября 2018 г.

Все о чемпионате России по футболу