11:47 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Кайратом" Аршавина


"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге, сообщает официальный Твиттер казахстанского клуба.

- Друзья, отличная новость: "Зенит" и "Кайрат" встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург, - говорится в сообщении. - Более подробная информация – немногим позже.

За "Кайрат" выступает бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин.

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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