"Зенит" сказал "спасибо" Ломбертсу

"Зенит" на официальном канале клуба на Youtube опубликовал видео, посвященное защитнику Николасу Ломбертсу. 32-летний бельгиец после десяти лет в российском клубе покидает команду. 1 июля он присоединится к "Остенде".

За свою карьеру Ломбертс провел 288 матчей в футболке "Зенита" во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Также он стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, обладателем Кубка УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, четырехкратным обладателем Суперкубка России и лучший иностранным игроком чемпионата России в сезоне-2011/12.