"Зенит" организует гастрономический фестиваль перед матчем с "Локомотивом" (16+)

29 октября "Зенит" проведет первый в истории футбольно-гастрономический фестиваль. Мероприятие начнется на стадионе "Санкт-Петербург" за три часа до начала матча с "Локомотивом".

В нем поучаствуют 40 гастрономических проектов с уличной едой, причем все они представят специальные блюда с футбольной тематикой. Будет работать и отдельный киоск "Зенита", в котором появятся любимые блюда футболистов петербургской команды, а также еда, оформленная в сине-бело-голубых цветах.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.