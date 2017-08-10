"Зенит" объявил о переходе Панюкова

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова. Как и сообщал "СЭ", 22-летний футболист заключил с клубом из Санкт-Петербурга контракт на три года. "Атлантас", за который форвард выступал ранее, также подтвердил факт перехода.

– "Зенит" приветствует Андрея в Санкт-Петербурге и желает футболисту новых побед вместе с сине-бело-голубыми, – говорится в сообщении.