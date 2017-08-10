"Зенит" объявил о переходе Панюкова

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Андрея Панюкова. Как и сообщал "СЭ", 22-летний футболист заключил с клубом из Санкт-Петербурга контракт на три года. "Атлантас", за который форвард выступал ранее, также подтвердил факт перехода.
– "Зенит" приветствует Андрея в Санкт-Петербурге и желает футболисту новых побед вместе с сине-бело-голубыми, – говорится в сообщении.
Отметим, что 22-летний футболист принимал участие в летних тренировочных сборах сине-бело-голубых. Однако позже он вернулся в расположение "Атлантаса".
Напомним, Панюков играл за литовцев с 2015 по 2017 год. В 38 матчах он забил 31 гол. Также на правах аренды он выступал в "Аяччо" и второй команде "Браги".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-10-andrey-panyukov-prisoedinilsya-k-zenitu-.htm