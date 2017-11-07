"Зенит" – Дриусси: "Ждем хет-трика"

На официальной странице "Зенита" в Твиттере была опубликована фотография аргентинского нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси вместе с соотечественником Лионелем Месси. Петербуржцы иронично отметили, что ожидают от форварда хет-трика.
Ранее дургой аргентинец зенитовцев Эмилиано Ригони сфотографировался с Месси, после чего забил три гола в матче группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1).
Эмилиано Ригони: "Не планирую менять фамилию на "Риголи"!"
Ждём хет-трик 🤗 pic.twitter.com/ZXtFIpkSmN– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 7 ноября 2017 г.
AloneStranger
Это у них регулярное. На ЧЕ 2016 после Уэльс - Словакия Орлов заявил "Ну вот, словаки проиграли. Ничего - в следующем матче победят" (против России).
16:43
sakusda
как патриотичненько
16:31