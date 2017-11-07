"Зенит" – Дриусси: "Ждем хет-трика"

На официальной странице "Зенита" в Твиттере была опубликована фотография аргентинского нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси вместе с соотечественником Лионелем Месси. Петербуржцы иронично отметили, что ожидают от форварда хет-трика.

Ранее дургой аргентинец зенитовцев Эмилиано Ригони сфотографировался с Месси, после чего забил три гола в матче группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1).

Эмилиано Ригони: "Не планирую менять фамилию на "Риголи"!"