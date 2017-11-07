16:03 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" – Дриусси: "Ждем хет-трика"

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На официальной странице "Зенита" в Твиттере была опубликована фотография аргентинского нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси вместе с соотечественником Лионелем Месси. Петербуржцы иронично отметили, что ожидают от форварда хет-трика.

Ранее дургой аргентинец зенитовцев Эмилиано Ригони сфотографировался с Месси, после чего забил три гола в матче группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" (3:1).

Эмилиано Ригони: "Не планирую менять фамилию на "Риголи"!"

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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AloneStranger

Это у них регулярное. На ЧЕ 2016 после Уэльс - Словакия Орлов заявил "Ну вот, словаки проиграли. Ничего - в следующем матче победят" (против России).

16:43

sakusda

как патриотичненько

16:31