"Зенит" дал старт акции в поддержку Мамманы

"Зенит" в Твиттере призвал болельщиков поддержать защитника Эмануэля Мамману, у которого накануне был диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Аргентинец будет вынужден пропустить от 6 до 9 месяцев.
"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка, - говорится в сообщении "Зенита". - Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хэштегу #FuerzaEma. Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!"
Напомним, Маммана получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч. Защитник был вынужден покинуть поле на носилках.
Южноамериканец выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.
Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 марта 2018 г.
Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хэштегу #FuerzaEma.
Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее! pic.twitter.com/xc4hjS487Y
Леонид Педун
"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка, - говорится в сообщении "Зенита". - Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хэштегу #FuerzaEma. Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!" Для помощи спортсмену вы можете отправить смс с кодом на номер....
11:54
Sergio 666
С акциями, апелляциями, пиаром и медийностью у Зенита хорошо, с самим футболом - не очень. Ибо бюджет небольшой совсем.
11:10
fedd
Мужику такая искусственная поддержка ни к чему. Он спортсмен с детства и все знает и понимает. Ну а выздоровления любой нормальный человек другому человеку желает, разве не так?
11:03