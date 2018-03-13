"Зенит" дал старт акции в поддержку Мамманы

"Зенит" в Твиттере призвал болельщиков поддержать защитника Эмануэля Мамману, у которого накануне был диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Аргентинец будет вынужден пропустить от 6 до 9 месяцев.

"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка, - говорится в сообщении "Зенита". - Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хэштегу #FuerzaEma. Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!"

Напомним, Маммана получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч. Защитник был вынужден покинуть поле на носилках.

Южноамериканец выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.