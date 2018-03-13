10:54 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" дал старт акции в поддержку Мамманы

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"Зенит" в Твиттере призвал болельщиков поддержать защитника Эмануэля Мамману, у которого накануне был диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Аргентинец будет вынужден пропустить от 6 до 9 месяцев.

"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка, - говорится в сообщении "Зенита". - Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хэштегу #FuerzaEma. Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!"

Напомним, Маммана получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч. Защитник был вынужден покинуть поле на носилках.

Южноамериканец выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В этом сезоне он провел за питерцев 26 матчей во всех турнирах, отдав одну передачу.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Леонид Педун

"Друзья, в этот трудный момент Эмануэлю Маммане как никогда нужна наша с вами поддержка, - говорится в сообщении "Зенита". - Мы начинаем принимать видеообращения и пожелания для защитника сине-бело-голубых в социальных сетях по хэштегу #FuerzaEma. Будь сильным, Эмануэль! И возвращайся скорее!" Для помощи спортсмену вы можете отправить смс с кодом на номер....

11:54

Sergio 666

С акциями, апелляциями, пиаром и медийностью у Зенита хорошо, с самим футболом - не очень. Ибо бюджет небольшой совсем.

11:10

fedd

Мужику такая искусственная поддержка ни к чему. Он спортсмен с детства и все знает и понимает. Ну а выздоровления любой нормальный человек другому человеку желает, разве не так?

11:03

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