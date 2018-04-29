15:07 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - ЦСКА: Муса и Чалов сыграют в нападении гостей

Юбилейный матч Василия БЕРЕЗУЦКОГО. Фото "СЭ"
Юбилейный матч Василия БЕРЕЗУЦКОГО. Фото "СЭ"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом на матч 28-го тура против "Зенита". Отметим появление в "старте" защитника Василия Березуцкого​, для которого этот матч станет 400-м в чемпионатах России.

ЦСКА: Акинфеев – Мариу Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников – Бистрович – Кучаев, Головин – Муса, Чалов. Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, Набабкин, Натхо, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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