Заявление Кафельникова об игре "Спартака", Глушакове и Комбарове

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников признался, что хочет, чтобы хавбек Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров покинули московский клуб.

- Скажу как есть! Я готов даже еще 20 лет терпеть до следующего чемпионства, если Глушаков, Комбаров и некоторые еще покинут завтра наш любимый клуб.

И если вдруг эти игрочишки забегают как надо в четверг и дадут положительный результат, то станет ясно - они сплавили тренера. Эти клоуны не поняли, что они проиграли в обе стороны, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Спортсмен также призвал болельщиков "Спартака" бойкотировать домашние матчи красно-белых:

- Всему сектору B и D надо забуриться на матч "Динамо" или ЦСКА (сделать им хорошую посещаемость) вместо домашнего. Вот это была бы акция, - добавил Кафельников.

Напомним, 22 октября "Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры с поста главного тренера. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в чемпионате России, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь