Защитник пензенского "Зенита" проходит просмотр в "Крыльях" и сыграл в двусторонке

Защитник пензенского "Зенита" Евгений Алферов проходит просмотр в "Крыльях Советов", сообщает официальный сайт клуба. Футболист уже принял участие в двустороннем матче основного состава против дублеров. Игроки основы победили в обоих таймах с общим счетом 5:1. Дублями отметились Сергей Корниленко и Берат Садик, еще один мяч забил Жозе Надсон. За дублеров единственный мяч провел Илья Визнович.

Алферов в текущем сезоне провел 15 матчей и забил 4 мяча в группе "Центр" первенства России в ПФЛ.

Ближайший матч чемпионата Росси "Крылья" проведут 2 апреля на выезде против ЦСКА.