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Защита Мамаева обжаловала его арест

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Защита полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обжаловала решение Тверского суда Москвы об его аресте. 

- Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы, - цитирует РАПСИ адвоката Игоря Бушманова.

Слушание по жалобе пройдет в Мосгорсуде 19 октября в 10 часов.

11 октября Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря по делу о хулиганстве. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

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Дополнительная информация

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20181015/289478465.html

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