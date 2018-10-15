Защита Мамаева обжаловала его арест

Защита полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обжаловала решение Тверского суда Москвы об его аресте.

- Мы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы, - цитирует РАПСИ адвоката Игоря Бушманова.

Слушание по жалобе пройдет в Мосгорсуде 19 октября в 10 часов.

11 октября Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин были заключены под стражу до 8 декабря по делу о хулиганстве. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн